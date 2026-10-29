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Nyitókép: Unsplash.com

Az AI-forradalom első nagy vesztesei – pedig még el sem vették a munkájukat a gépek

Vendégszerző

Évek óta attól tartunk, hogy a mesterséges intelligencia egyszer majd elveszi a munkánkat. A Microsoft legújabb döntése azonban arra utal, hogy a veszély jóval korábban megjelenhet, mint gondoltuk. A vállalat 60 ezer dolgozójának kínál pénzt az önkéntes távozásért, miközben milliárdokat fektet az AI jövőjébe. Lehet, hogy az AI-forradalom legnagyobb munkaerőpiaci változásait nem is a robotok, hanem a pénzügyi igazgatók indítják el?

A Microsoft olyan ajánlatot tett, amely néhány éve még elképzelhetetlennek tűnt. 60 ezer alkalmazottjának kínál pénzt, ha önként távozik. Nem egy csőd szélén álló vállalatról beszélünk, hanem a világ egyik legsikeresebb technológiai óriásáról, amely közben 175 milliárd dolláros éves beruházásra készül.

A történetben van egy különösen nyugtalanító felismerés. Az, hogy a mesterséges intelligenciának talán el sem kell vennie a munkánkat ahhoz, hogy elveszítsük azt.

Miért fizet egy sikeres vállalat azért, hogy távozzanak az alkalmazottai?

2026. október 26-án a Microsoft bejelentette, hogy az Egyesült Államokban, Kanadában, Nagy-Britanniában és Indiában önkéntes távozási programot indít. A 223 ezer alkalmazottból mintegy 60 ezren jogosultak az ajánlatra, vagyis a teljes munkaerő 27 százaléka dönthet úgy, hogy pénzügyi támogatásért cserébe búcsút mond a vállalatnak.

A Microsoft egyelőre nem közölte, hány jelentkezőre számít, de a korábbi önkéntes nyugdíjazási programjában a megkeresettek több mint 30 százaléka élt a lehetőséggel. Az új ajánlat a Copilot mesterségesintelligencia-fejlesztésben, a Windowsnál, az Xboxnál, valamint a pénzügyi és humánerőforrás-területeken dolgozókat is érinti. Eközben egyes adatközponti és biztonsági feladatkörök kimaradnak a programból, ami már önmagában is sokat elárul arról, hogyan változnak a vállalat munkaerőigényei.

Hogyan kerülhet 175 milliárd dollárba egy olyan technológia, amelynek spórolnia kellene?

A mesterséges intelligenciát hajlamosak vagyunk szoftverként elképzelni. Megnyitunk egy alkalmazást, beírunk egy kérdést, és másodperceken belül megérkezik a válasz. A háttérben azonban drága számítógépek ezrei dolgoznak. Hatalmas adatközpontok fogyasztják az áramot, és olyan hűtőrendszerek működnek, amelyek nélkül a chipek túlmelegednének.

A Microsoft 2026-os naptári évre vonatkozó tőkeberuházási előrejelzése 175 milliárd dollár, amelynek jelentős része az AI-infrastruktúra megerősítéséről szól. Ráadásul ezek a beruházások egészen másként működnek, mint egy hagyományos szoftverfejlesztés. A chipek elavulnak, a szervereket cserélni kell, az adatközpontok pedig akkor is fogyasztanak pénzt, ha a bevételek a vártnál lassabban érkeznek.

Ezért csak látszólagos az ellentmondás, hogy egy vállalat egyszerre költ soha nem látott összegeket a jövő technológiájára, miközben a jelenlegi működésén takarékoskodik. Az új beruházások árát ugyanis valahol meg kell spórolni.

Elveszi a munkánkat az AI, vagy már az is elég, ha sokba kerül?

A mesterséges intelligencia három különböző módon változtathatja meg a munkaerőpiacot. A legtöbbet tárgyalt az automatizáció. Ha egy program képes önállóan elkészíteni egy jelentést vagy feldolgozni egy ügyfélkérelmet, akkor kevesebb emberi munkaórára lehet szükség.

A második mechanizmus pénzügyi. A gépnek egyáltalán nem kell átvennie az ember feladatát. elég, ha a vállalat olyan sokat költ új technológiákra, hogy más területeken kénytelen megszorítani. Azaz megszüntet pozíciókat vagy összevon részlegeket.

A harmadik hatás a szükséges szakértelmet érinti. A vállalat kevesebb hagyományos adminisztratív dolgozót, de több adatközponti mérnököt vagy AI-szakembert igényelhet. Ilyenkor akár változatlan összlétszám mellett is gyökeresen átalakulhat a foglalkoztatás, és a tegnap még értékes szaktudás holnapra veszíthet piaci értékéből.

Hogyan lehet rekordnyereség mellett is kevesebb alkalmazottra szükség?

A Microsoft 2026 júniusában lezárult pénzügyi éve valóságos sikertörténet. A cég árbevétele 18 százalékkal, 331,8 milliárd dollárra nőtt, üzemi eredménye pedig 21 százalékkal, 155,2 milliárd dollárra emelkedett. Nettó nyeresége elérte a 133,7 milliárd dollárt, miközben az Azure felhőszolgáltatás bevételei 41 százalékkal növekedtek.

A foglalkoztatotti létszám eközben körülbelül 2 százalékkal csökkent, és a vállalat júliusban további 4800 állás megszüntetését jelentette be. A Microsoft tehát egyszerre növeli látványosan bevételeit, beruházásait és nyereségét, miközben bizonyos munkakörökben kevesebb emberre tart igényt.

Vajon mindenki veszít, aki nem ért a mesterséges intelligenciához?

A Microsoft nincs egyedül. A Google már 2025 januárjában önkéntes távozási programot ajánlott az Android, a Chrome és a Pixel amerikai munkatársainak. Ott elsősorban a részlegek összevonásával és a működés felgyorsításával indokolták a döntést, nem azzal, hogy az AI feleslegessé tette volna az embereket.

Az új technológia ráadásul munkahelyeket is teremthet. Adatközpontokat kell építeni, rendszereket kell üzemeltetni, és új szolgáltatások jelenhetnek meg. A Microsoft kutatás-fejlesztési kiadásai például 2026-ban mintegy 9 százalékkal emelkedtek, részben a mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházások és szakemberigény miatt.

A valódi kérdés ezért nem csupán az, hány állás szűnik meg, hanem az is, hogy kik tudnak átkerülni az új munkakörökbe. Egy pénzügyi adminisztrátor nem tud adatközponti mérnökként elhelyezkedni. A munkaerőpiaci helyzet ráadásul az átképzéshez szükséges idő alatt is változhat.

A Microsoft példája egy olyan veszélyre figyelmeztet, amelyet eddig sokan figyelmen kívül hagytak. Arra, hogy a munkavállalóknak nemcsak a gépek tényleges képességeivel kell versenyezni, hanem azok költségigényével is. A következő évek egyik legfontosabb munkaerőpiaci kérdése az lesz, hogy a munkáltatók mit gondolnak arról, hogy érdemes-e még embereket alkalmazni.

A cikk szerzője Sebestyén Géza közgazdász, egyetemi docens

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Kezdőlap    Gazdaság    Az AI-forradalom első nagy vesztesei – pedig még el sem vették a munkájukat a gépek

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