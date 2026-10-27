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Microsoft logó egy irodaházon Vancouver belvárosában.
Nyitókép: Getty Images

Hatalmas „önkéntes” elbocsátási hullámra készül a Microsoft, az AI az oka

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A Microsoft mintegy 60 ezer embernek, azaz dolgozói több mint felének „önkéntes távozási csomagot” kínál fel, hogy csökkentse működési költségeit, és forrásokat szabadítson fel a mesterséges intelligenciához kötődő beruházásokra – írja a Reuters.

A program az Egyesült Államokban, Kanadában, Indiában és az Egyesült Királyságban dolgozókat érinti, többek között a Copilot, a mesterségesintelligencia-fejlesztések, a pénzügy, a HR, az Xbox és a Windows részlegein. A marketing, a kereskedelmi és a kiberbiztonsági területen dolgozók kimaradnak a leépítésből – számolt be róla a hvg.hu.

A vállalat hangsúlyozta, hogy nem kötelező elbocsátásokról, hanem pénzügyi juttatásokkal támogatott, önkéntes távozásról van szó.

A költségcsökkentési törekvések hátterében a Microsoft AI-beruházásai állnak: a vállalat 2026-ra 175 milliárd dolláros tőkeberuházást irányzott elő, elsősorban adatközpontokra és mesterségesintelligencia-chipekre.

A Microsoft június végén több mint 223 ezer embert foglalkoztatott, de idén korábban már 9 ezer amerikai alkalmazottjának ajánlott fel a mostanihoz hasonló, önkéntes távozási lehetőséget, júliusban pedig további 4800 munkahely megszüntetését jelentette be.

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