Váltás a Hold Alapkezelőnél

A változás után Móricz Dániel nem megy nyugdíjba, hanem a befektetési szakmára és az általa kezelt Holdas alapokra koncentrál, így ő marad – Cser Tamással együtt – többek közt a Hold Columbus alap kezelője, a befektetési bizottságnak is tagja lesz, illetve továbbra is szerepet vállal a privát vagyonkezelési szolgáltatás szakmai hátterében – derül ki a cég közleményéből.

A váltás egyik oka, hogy a Hold növekedésével a vezetői és szervezési feladatok is megszaporodtak.

Pekár Dávid 2026 elején csatlakozott a Holdhoz szenior portfóliókezelőként, korábban a Raiffeisen Alapkezelő befektetési igazgatója volt. A Hold befektetési igazgatójaként legfontosabb feladatának azt tartja, hogy strukturáltabb és formalizáltabb működést adjon a Hold portfóliókezelésének, miközben megtartja annak alapvető értékeit. Ez jelentős feladat, tekintve, hogy a Hold rendelkezik a közép-kelet-európai régió egyik legnagyobb, több mint 30 fős elemzői-portfóliókezelési csapatával.

Móricz Dániel sokszorosan díjazott portfóliókezelő, a hazai alapkezelői piac egyik legelismertebb alakja. Húsz évig volt a Hold Alapkezelő befektetési igazgatója, a Hold ezalatt Magyarország egyik legtöbbet díjazott, legnagyobb független alapkezelője lett. Vezetésével – az általa vezetett és felépített csapatra támaszkodva – vette sikerrel a Hold a legnagyobb kihívásokat: a 2008-09-es pénzügyi válságot vagy 2020-as koronavírus-járvány és a 2022-es háború okozta piaci pánikokat. Befektetési alapjai, különösen a Hold Columbus és a Hold 2000 a hazai alapkezelői piac legsikeresebb termékei között vannak.