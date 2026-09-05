Válságra készül Hollandia? Több mint 10 milliárd eurónyi aranyat mozgattak meg

Az NlTimes hírportál szerint a bank 86 tonna aranyat vitt ki a két országból, és helyezett el az Egyesült Királyság központi bankjának széfjeiben. A lépés célja, hogy a holland aranytartalék ezen része gyorsan értékesíthető, illetve felhasználható legyen válsághelyzet esetében.

„A növekvő geopolitikai feszültségek miatt a DNB javítani kívánja a felkészülést a válsághelyzetekre. Ennek része a holland arany forgalomképességének javítása, és biztosítása, hogy válság esetén a tartalék gyorsabban hozzáférhető legyen” – közölte a DNB. Hozzátették, hogy az Egyesült Királyság központi bankjában letétbe helyezett aranytartalék a világ „legforgalomképesebb” aranya, ezért válsághelyzetben innen lehet a készlethez a leggyorsabban hozzáférni.

A művelet során több mint 27 tonna aranyat szállítottak át az Egyesült Államokból a DNB-nek a hollandiai Zeistben működő készpénzközpontjába. Emellett 59 tonna New Yorkban őrzött aranyat értékesítettek, és ugyanekkora mennyiséget vásároltak Londonban. A tartalék földrajzi megoszlásának kiegyensúlyozása érdekében további 27 tonnát Zeistből a brit fővárosba szállítottak.

Az átszervezés következtében a holland aranytartalék New Yorkban őrzött részének aránya 31,3 százalékról 18,5 százalékra, a Kanadában tárolté 19,7 százalékról ugyancsak 18,5 százalékra csökkent. A Londonban őrzött holland arany 18,1 százalékról 32,1 százalékra emelkedett, így jelenleg ott őrzik a tartalék legnagyobb részét. Hollandiában a készlet 30,8 százaléka maradt.

A DNB Donald Trump amerikai elnök visszatérése óta többször felhívta a figyelmet Hollandia Egyesült Államoktól való függőségére, ugyanakkor közölte, nem tart attól, hogy Washington lefoglalná a holland aranytartalékot.

Hollandia 2025 végén összesen 612,4 tonna, 72,2 milliárd euró értékű aranytartalékkal rendelkezett.