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Nyitókép: Konoplytska, Getty Images

Megint bajban a magyar építőipar

Infostart / MTI

Két hónapnyi növekedés után ismét jelentősen csökkent a hazai építőipar termelése – annak ellenére, hogy az építőipari vállalkozások szerződésállományának volumene több mint hét és fél százalékkal meghaladta a tavaly májusit.

Májusban két hónap növekedés után ismét csökkent az építőipari termelés volumene a nyers adatok alapján 10,7, a munkanaptényezővel kiigazítva 6,7 százalékkal – jelentette kedden a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Az építményfőcsoportok közül az épületek építésének termelése 4,2, az egyéb építményeké 21,9 százalékkal volt kisebb.

Áprilishoz viszonyítva 6,5 százalékkal csökkent a szezonálisan és munkanaphatással kiigazított építőipari termelés.

Az építőipari ágazatok közül az épületek építése 19,1, az egyéb építmények építése 34,9 százalékkal esett vissza. A legnagyobb súlyú ágazat, a speciális szaképítés termelése 12,4 százalékkal nagyobb volt az egy évvel korábbinál. Az egyéb építmények építésének csökkenését az út, vasút építése alágazat 46,2 százalékos visszaesése okozta, ezzel csaknem 38 százalékponttal járult hozzá az ágazat teljesítményének zuhanásához – emelte ki a KSH.

A megkötött új szerződések volumene 21,9 százalékkal elmaradt az előző év azonos időszakától, ezen belül az épületek építésére kötött szerződéseké 3,6, az egyéb építmények építésére vonatkozóké 38,9 százalékkal kisebb volt.

Az építőipari vállalkozások május végi szerződésállományának volumene 7,6 százalékkal meghaladta a 2025. májusit,

ezen belül az épületek építésére vonatkozó szerződéseké 0,2, az egyéb építményekre vonatkozóké 10,9 százalékkal nőtt.

Az év első öt hónapjában az építőipari termelés volumene 4,3 százalékkal elmaradt a tavaly január-májusitól.

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