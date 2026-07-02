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Emelkedő grafikon elmosódott eurószimbólummal a háttérben; kereskedelmi, pénzügyi, gazdasági koncepció.
Nyitókép: peshkov/Getty Images

Regős Gábor közgazdász: rossz államháztartási helyzetből indít a kormány, de a piacok idén még türelmesek lesznek

Infostart / InfoRádió

A Központi Statisztikai Hivatal közlése szerint a kormányzati szektor GDP-arányos hiánya 9 százalék volt az első negyedévben. Az InfoRádió az adatok mögé nézett Regős Gábor segítségével.

Nem lepte meg az elemzőket az államháztartás magas hiánya az InfoRádiónak nyilatkozó Regős Gábor szerint.

A Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza úgy látja, abból a szempontból nem volt meglepő, hogy az előző kormány ismerten jelentős költekezéseket hajtott végre az első negyedévben, meglehetősen laza fiskális politikát folytatott a választások előtt.

Pedig a bevételi oldal kedvező képet mutat most már, a bevételek 11,5 százalékkal nőttek az első negyedévben az előző év azonos időszakához képest, ezen belül

  • a jövedelmiadó-bevételek 11,6 százalékkal emelkedtek,
  • a társadalombiztosítási hozzájárulások pedig 14,6 százalékkal.

„Bevételi oldalról kiemelném még az áfabevételeket. Itt 7,1 százalék volt a növekedés. Alacsony inflációs környezetről beszélünk, tehát ez mindenképpen pozitív adat” – húzta alá Regős Gábor.

A kiadások viszont 18,7 százalékkal nőttek, ezen belül is a munkavállalói jövedelmeknél 38,5 százalékos emelkedés történt, ide tartozik a fegyverpénz kifizetése is. Regős Gábor e ponton kiemelte még az egyéb kiadások 27,8 százalékos növekedését is.

A kamatkiadások nem változtak.

A beruházások viszont 26,2 százalékos csökkenést mutattak, ennyivel költött erre kevesebbet a kormányzat.

„Tehát úgy nőtt nagyon a hiány, hogy közben a beruházásokra kevesebbet fordítottak, mint egy évvel korábban. A költségvetési törvényben szereplő 3,9 százalékos, illetve a megemelt 5 százalékos hiány sem lesz tartható”

– mondta Regős Gábor. Értékelése szerint is rossz költségvetési helyzettel indított az új kormány, ebből kell valamit kihozni. A legvalószínűbbnek egy 6,5-7 százalék közötti hiányt lát, de a kormányzati terveket még nem pontosan ismerni. „Már belengettek egy 8 százalékos hiányt, hogy ha nem jönnének az uniós források. Erre, reméljük, hogy nem kerül sor, a piac ezt a 8 százalékot már zokon veszi” – mondta.

A bejelentés nyomán egyébként a forint is gyengült az elmúlt napokban, de összességében a piac idén még elnézőbb lesz a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza szerint.

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Kezdőlap    Gazdaság    Regős Gábor közgazdász: rossz államháztartási helyzetből indít a kormány, de a piacok idén még türelmesek lesznek

gdp

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