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Meglepő fordulat: ezt az autót keresik most a legtöbben Magyarországon

Infostart / MTI

A Használtautó.hu szerint egy év alatt több mint harmadával nőtt a kereslet a hibrid meghajtású gépjárművek iránt. Mint kiderült, csökkentek az átlagos árak és az átlagélekor is. Az érdeklődők körében továbbra is a japán márkák a kedvencek.

Egy év alatt több mint 34 százalékkal nőtt a hibrid autók iránti kereslet Magyarországon, miközben a kínálat bővülésének köszönhetően a szegmens átlagára némileg csökkent – derül ki a Használtautó.hu legfrissebb, májusi statisztikáiból.

Tavaly májushoz képest az érdeklődések száma 16 100-ról 21 600 darabra ugrott a portálon, az elérhető hirdetések száma pedig 38 százalékkal bővült, elérve az 5400 darabot – közölte a cég.

A hibrid autók átlagára 10,75 millió forintról 10,28 millió forintra (-4,3 százalék), a medián ár 8,89 millióról 8,59 millió forintra mérséklődött.

A kínálat egyre jobb minőségű: az átlagéletkor 5,1 évről 4,9 évre, az átlagos futásteljesítmény 101 700 kilométerről 95 900 kilométerre csökkent.

A modellek versenyében komoly átrendeződés történt, a tavalyi harmadik helyezett Toyota Corolla az élre tört: több mint 1550 érdeklődéssel megszerezte a vezetést, minimálisan megelőzve a korábbi első Toyota RAV 4-et. A dobogó harmadik fokára a Toyota C-HR futott be 1300 érdeklődéssel. A Ford Kuga a tavalyi nyolcadik helyről a negyedik pozícióba ugrott előre, miközben a rá érkező megkeresések száma két és félszeresére, 480-ről 1200 darabra növekedett.

A japán gyártók – különösen a Toyota – fölénye továbbra is megkérdőjelezhetetlen a hibrid kategóriában, hiszen a top 10-es listából 7 helyet a Toyota és a Lexus modelljei birtokolnak. Új szereplőként megjelentek a Volkswagen-konszern prémium és középkategóriás hibrid modelljei is: a Volkswagen Passat a 8. helyen, a Skoda Superb a 10. helyen zárt, miközben a Mitsubishi Outlander és a Lexus RX kiestek az élmezőnyből a Használtautó.hu adatai alapján.

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