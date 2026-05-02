Egy hét múlva a Fidesz biztosan nyerni fog

A május 10-re kiírt választást a 3-as számú egyéni körzetben Alberti Péter (Fidesz-KDNP) halála miatt kellett kitűzni. A mintegy 2000 választópolgárt érintő körzetben a kormánypártok Steindl Balázst indítják. Mivel az ellenzéki pártok nem állítottak jelöltet, a választás eredménye előre borítékolható; a fő kérdést csupán a részvételi arány mértéke jelenti – írja a mandiner.hu.

Mindez úgy jöhetett létre, hogy valamikor márciusban az ellenzéki pártok nem gyűjtöttek aláírást az esetleges jelöltjük számára. A tapasztalatok szerint ilyenkor egyébként kb. 30-40 támogatói aláírás is elég, amely az országos kampány mellett simán begyűjthető lett volna.

Az esztergomi voksolással egy időben a Baranya vármegyei Felsőszentmártonban is urnákhoz járulnak a helybéliek, ott polgármestert és képviselő-testületet választanak, kizárólag független jelöltek részvételével.

A következő hetekben további időközi választásai

Jászberényben (május 17.) az 5-ös körzetben egy független és a Mi Hazánk jelöltje mérkőzik meg.

Aparhanton (május 31.) új polgármestert választanak.

Kerepesen (június 7.) a 4-es egyéni körzetben tartanak választást, ahol a városvezető egyesület kísérelheti meg a mandátumszerzést.

A szakértők szerint a soron következő helyi voksolások fontos visszajelzést adhatnak azáprilis 12-i országgyűlési választás utáni poltikai hangulatról.