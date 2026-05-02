ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.71
usd:
309.9
bux:
0
2026. május 2. szombat Zsigmond
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Választási szavazóurna a magyar államcímerrel és szavazóborítékkal.
Nyitókép: Getty Images/ZenitX

Egy hét múlva a Fidesz biztosan nyerni fog

Infostart

Egyetlen ellenzéki jelölt sem indul a jövő vasárnapi időközi önkormányzati választáson Esztergomban, így a Fidesz-KDNP jelöltje ellenfél nélkül vág neki a voksolásnak.

A május 10-re kiírt választást a 3-as számú egyéni körzetben Alberti Péter (Fidesz-KDNP) halála miatt kellett kitűzni. A mintegy 2000 választópolgárt érintő körzetben a kormánypártok Steindl Balázst indítják. Mivel az ellenzéki pártok nem állítottak jelöltet, a választás eredménye előre borítékolható; a fő kérdést csupán a részvételi arány mértéke jelenti – írja a mandiner.hu.

Mindez úgy jöhetett létre, hogy valamikor márciusban az ellenzéki pártok nem gyűjtöttek aláírást az esetleges jelöltjük számára. A tapasztalatok szerint ilyenkor egyébként kb. 30-40 támogatói aláírás is elég, amely az országos kampány mellett simán begyűjthető lett volna.

Az esztergomi voksolással egy időben a Baranya vármegyei Felsőszentmártonban is urnákhoz járulnak a helybéliek, ott polgármestert és képviselő-testületet választanak, kizárólag független jelöltek részvételével.

A következő hetekben további időközi választásai

Jászberényben (május 17.) az 5-ös körzetben egy független és a Mi Hazánk jelöltje mérkőzik meg.

Aparhanton (május 31.) új polgármestert választanak.

Kerepesen (június 7.) a 4-es egyéni körzetben tartanak választást, ahol a városvezető egyesület kísérelheti meg a mandátumszerzést.

A szakértők szerint a soron következő helyi voksolások fontos visszajelzést adhatnak azáprilis 12-i országgyűlési választás utáni poltikai hangulatról.

Kezdőlap    Belföld    Egy hét múlva a Fidesz biztosan nyerni fog

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
eredmény, tabella
Távolabb került a bronzéremtől a ZTE

A kupadöntős Zalaegerszeg hazai pályán 3-1-es vereséget szenvedett a Puskás Akadémiától a labdarúgó Fizz Liga 32. fordulójának pénteki nyitómérkőzésén.
VIDEÓ
Mindenki szemüveges lesz a képernyők miatt? Nagy Zoltán Zsolt, Inforádió, Aréna
Fürdőkörkép: mikor újul meg a Gellért és a Széchenyi? Szűts Ildikó, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány vagy késés: mi jön a repülésben az idén nyáron? Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.04. hétfő, 18:00
Fodor Gábor
volt miniszter, a Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
A milliárdosok játszótere, amibe bárki beszállhat hamarosan a magyar tőzsdén

A milliárdosok játszótere, amibe bárki beszállhat hamarosan a magyar tőzsdén

Új befektetési sztori formálódik a magyar tőzsdén! 2026. május 7-én a Kimpton BEM Budapest szállodában ingyenes befektetői klubot tartunk, ahol a kormányváltás utáni piaci kilátásokat és a magántőke világának tőzsdei lehetőségeit járjuk körbe. Ha érdekel, merre tart a magyar piac és hol lehet beszállni a következő potenciális midcap sztoriba, itt a helyed!

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nem áll meg Szombathelynél az azbesztbotrány: újabb magyar település jelentett súlyos fenyegetettséget

Nem áll meg Szombathelynél az azbesztbotrány: újabb magyar település jelentett súlyos fenyegetettséget

A botrány eredetileg a Greenpeace szombathelyi mérései nyomán robbant ki.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US to cut troop levels in Germany by 5,000 amid Trump spat with Merz

US to cut troop levels in Germany by 5,000 amid Trump spat with Merz

The decision to reduce the US deployment to Germany comes amid a row between the two allies over Iran.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 2. 06:40
Esélye sem volt a motorosnak – videó
2026. május 2. 06:20
Azbesztkatasztrófa – újabb településen merült fel a gyanú
×
×