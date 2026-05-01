ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.71
usd:
309.9
bux:
0
2026. május 1. péntek Fülöp, Jakab
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Elhunyt Takács Csaba

Infostart / MTI

Meghalt Takács Csaba, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) egykori ügyvezető elnöke, volt parlamenti képviselője, a Communitas Alapítvány elnöke.

„Takács Csaba azok közé tartozott, akik tudták: közösséget építeni nem egyetlen nagy pillanatban kell, hanem ezer apró, fáradságos döntésben. Szervezetet épített, embereket kapcsolt össze, vitákat simított el, reményt tartott életben. Sokszor csendben dolgozott, de munkájának hangja messzire hallatszott. Olyan ember volt, aki nem maga elé, hanem maga mellé hívta az embereket” – méltatta egykori alapítóját és vezető tisztségviselőjét az RMDSZ.

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök Facebook-bejegyzésében azt írta: személyesen is sokat köszönhet Takács Csabának.

„A mentorom volt, a legnagyobb harcos, akitől tanulhattam, a leghűségesebb barát. Ez a szív sokszor dobbant értünk. Dobbant helyettünk is, amikor elfáradtunk. És dobognia kell tovább bennünk, mert sok munka vár még erre a közösségre. Amit ő elkezdett, azt folytatnunk kell” – fogalmazott Kelemen Hunor.

A műszaki végzettségű, az RMDSZ alapító nemzedékéhez tartozó Takács Csabát 1990-ben és 1992-ben a szövetség Hunyad megyei jelöltlistájáról választották a bukaresti képviselőház tagjává, második parlamenti mandátumáról azonban 1994-ben lemondott, mert 1993 februárjában, a szövetség élére frissen megválasztott Markó Béla javaslatára megválasztották az RMDSZ ügyvezető elnökévé.

Takács Csaba 2007-ig állt a szövetség kolozsvári székhelyű ügyvezető elnökségének élén, 1998 óta pedig a magyar közöségnek szánt támogatásokat kezelő Communitas alapítvány kuratóriumi elnöki tisztségét töltötte be.

A RMDSZ tavalyi, 17. kongresszusán, a fennállásának 35. évfordulóját ünneplő szövetség 70. születésnapja alkalmával köszöntötte egykori ügyvezető elnökét. A perceken át tartó tapsot a Maszol hírportálnak adott interjújában Takács Csaba annak a következetességnek, szigornak segítőkészségnek tulajdonította, amellyel a háttérből támogatta a közösség szolgálatába állt társai munkáját.

„Én az RMDSZ-ben a munkámat mindig úgy végezem, hogy nem kívántam színpadi szereplőként részt venni, inkább arra gondoltam, hogy mindenki, aki színpadra lép, a legjobbat nyújtsa és a legjobb körülmények között tudja végezni a munkáját” – összegezte az RMDSZ volt ügyvezető elnöke.

Takács Csabát az RMDSZ saját halottjának tekinti.

Kezdőlap    Külföld    Elhunyt Takács Csaba

gyászhír

rmdsz

takács csaba

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Mindenki szemüveges lesz a képernyők miatt? Nagy Zoltán Zsolt, Inforádió, Aréna
Fürdőkörkép: mikor újul meg a Gellért és a Széchenyi? Szűts Ildikó, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány vagy késés: mi jön a repülésben az idén nyáron? Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.04. hétfő, 18:00
Fodor Gábor
volt miniszter, a Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Történelmi csúcson zártak az amerikai tőzsdék

A Wall Street főbb indexei emelkedéssel nyitottak pénteken. Ezzel folytatták az évek óta legnagyobb havi ralit, miután az erős vállalati eredményekbe vetett bizalom háttérbe szorította az olajpiaci kockázatokat. Később azonban korrigáltak a főbb indexek, de ez is elég volt a historikus csúcsokhoz.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Összerúgta a port Kapitány István és Hegedűs Zsolt? Ebben van véleménykülönbség a két leendő miniszter között

A Magyar Orvosi Kamara (MOK) is megszólalt a kérdésben, és megerősítette az egészségügyi miniszterjelölt szavait.

BBC
Business Sport Travel Science
Trump tells Congress ceasefire means he does not need their approval for Iran war

The president writes that hostilities "have terminated" because of the ceasefire, arguing he does not need congressional authorisation.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 1. 21:29
Új alkotmány készülhet a lengyeleknél
2026. május 1. 20:54
Új bank jön létre a katonai kiadások finanszírozására, de máris vita van
×
×