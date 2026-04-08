Új magyar rekord: minden korábbinál több elektromos autó állt forgalomba márciusban

Többszörös csúcsdöntést hozott az elmúlt hónap a hazai flotta klímabarát megújításában: márciusban a valaha volt legtöbb tiszta és csendes gépjármű kapott zöld rendszámot, és több kategóriában is utcahosszal dőltek meg az eddigi rekordok – közölte Facebook-oldalán az Energiaügyi Minisztérium.

Csak márciusában 4257, kizárólag elektromos hajtású gépkocsit szereltek fel világoszöld hatósági jelzéssel. Ez a mutató a korábbi legerősebb hónapban sem érte el a háromezer darabot. A bővülés zömét a személyautók adták 3894 darabbal, ebben az összevetésben sem volt még háromezret elérő havi adat.

A járműkategóriában a múlt hónapban történt meg a százezredik zöld rendszámos forgalomba helyezés.

A bejegyzésből kiderül az is, hogy a közúti nyilvántartás adatai szerint 346 egységgel örökrekordot értek el a tehergépkocsik is, zöld buszból pedig a 300. állt munkába márciusban.

A kiugró márciusi gyarapodás a minisztérium szerint a kifutóban lévő vállalati támogatási programmal magyarázható, amely több mint tízezer korszerű és környezetkímélő járművel zöldíti a céges flottákat.

„Az elektromos autózás térnyerésével csökken a helyi levegőszennyezés és zajterhelés, élhetőbbé válnak a települések. A zöld gépkocsik üzemeltetése, karbantartása olcsóbb, mint hagyományos hajtású társaiké” – jegyezte meg a posztban az Energiaügyi Minisztérium.