Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) alelnöke, a BÉT igazgatóságának elnöke beszédet mond a BÉT Legek díjátadó gáláján az MNB Budai Központjában 2025. február 13-án. A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) gáláján 25 kategóriában díjazták a kimagasló teljesítményt nyújtó tőkepiaci szereplőket.
Jól kezdett a forint, az iráni háború hírei rángatják a piacot

Ma a magyar béradatok és termelői árindex adatok is mozgatják a hazai piacokat.

Ázsiában vegyes hangulat látható, a vezető kínai és japán indexek is inkább a negatív tartományban vannak, de a határidős árazások alapján mind Európában, mind itthon pozitívabb nyitás várható. Ez leginkább annak tudható be, hogy itt az elmúlt órákban érkeztek olyan hírek az iráni háborúval kapcsolatban, hogy az amerikai elnök a Hormuzi-szoros megnyitása nélkül is hajlandó lenne befejezni a háborút, ami inkább arra utalna, hogy Trump valószínűleg inkább úgy érzi, hogy rosszul mérték fel a háború következményét, és inkább a konfliktus gyors lezárása lenne a céljuk, mint a szoros újbóli megnyitása – mondta Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője az InfoRádióban.

Hozzátette: továbbra is várhatóan az iráni konfliktussal kapcsolatos hírek fogják mozgatni a piacokat, de hazai szempontból fontos adatok érkeznek, mint a bruttó béradatok és a termelői árindex adatok, amelyek például a forint árfolyamát befolyásolhatják. Reggel jelentős erősödéssel kezdett a forint az euróval szemben. A hajnali órákban még 388 forint körül kereskedett a hazai fizetőeszköz, azóta viszont egy hirtelen másfél forintos erősödés volt látható, utoljára 386,5 forinton kereskedik az euró a forinttal szemben. A dollár esetében inkább egy enyhén gyengülő pálya volt látható a reggeli órákban, de itt is látható volt egy hirtelen erősödés a hajnali órák során, az ázsiai kereskedésben 337,1 forinton állt az árfolyam – mondta el Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője az InfoRádióban.

Meglepetést hoznak az idei húsvéti sonkaárak a budapesti piacokon

Nem drágult idén a sonka a fővárosi piacokon. Idén is a hagyományos füstölt, kötözött sonka a sláger, a szívsonkát és parasztsonkát keresik a legtöbben, de húsvét előtt rendkívül széles füstölt árukínálattal várják a fővárosi vásárcsarnokok a vásárlókat, az árak nem változtak a tavalyi évhez képest – mondta Földes Tamás, a Budapest Vásárcsarnokai Kft. ügyvezető igazgatója.
Olaj, gáz? – Más fontos nyersanyagok is a Közel-Keleten rekednek most

A Hormuzi-szoros lezárása miatt jelenleg hélium és alumínium sem jut ki a térségből. Tatár Mihály, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány vezető elemzője az InfoRádióban elmondta: a válság nagyon sok alaptermék árát befolyásolja – a vegyipar különösen érintett –, Európának pedig ázsiai beszerzőkkel kell versenyeznie ugyanazokért a szállítmányokért.
 

Barátság kőolajvezeték: egészen erős fordulat látszik Brüsszelben

Az ukrajnai háború egyre inkább nemcsak katonai, hanem infrastruktúra- és ellátási háborúvá is válik, ahol az energiahálózatok feletti kontroll stratégiai fegyver. A Barátság vezeték körüli vitában egyre feszültebbé válnak az uniós diplomaták is.

Hiába várják a magyar vásárlók az olcsó villanyautókat: kiderült a keserű igazság, miért kell még mindig vagyonokat fizetni értük

Elektromos átállás után árháború jön: a kínai gyártók felforgatják az európai autópiacot, miközben a vevők még mindig a megfizethető modellekre várnak.

Netanyahu says military aims in Iran 'beyond halfway' complete, as Kuwaiti oil tanker hit in Dubai

Meanwhile, attacks continue in Iran, Lebanon, and across the region - with a refinery in Israel set on fire by debris from an intercepted missile.

