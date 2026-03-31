Jól kezdett a forint, az iráni háború hírei rángatják a piacot

Ázsiában vegyes hangulat látható, a vezető kínai és japán indexek is inkább a negatív tartományban vannak, de a határidős árazások alapján mind Európában, mind itthon pozitívabb nyitás várható. Ez leginkább annak tudható be, hogy itt az elmúlt órákban érkeztek olyan hírek az iráni háborúval kapcsolatban, hogy az amerikai elnök a Hormuzi-szoros megnyitása nélkül is hajlandó lenne befejezni a háborút, ami inkább arra utalna, hogy Trump valószínűleg inkább úgy érzi, hogy rosszul mérték fel a háború következményét, és inkább a konfliktus gyors lezárása lenne a céljuk, mint a szoros újbóli megnyitása – mondta Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője az InfoRádióban.

Hozzátette: továbbra is várhatóan az iráni konfliktussal kapcsolatos hírek fogják mozgatni a piacokat, de hazai szempontból fontos adatok érkeznek, mint a bruttó béradatok és a termelői árindex adatok, amelyek például a forint árfolyamát befolyásolhatják. Reggel jelentős erősödéssel kezdett a forint az euróval szemben. A hajnali órákban még 388 forint körül kereskedett a hazai fizetőeszköz, azóta viszont egy hirtelen másfél forintos erősödés volt látható, utoljára 386,5 forinton kereskedik az euró a forinttal szemben. A dollár esetében inkább egy enyhén gyengülő pálya volt látható a reggeli órákban, de itt is látható volt egy hirtelen erősödés a hajnali órák során, az ázsiai kereskedésben 337,1 forinton állt az árfolyam – mondta el Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője az InfoRádióban.