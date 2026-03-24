INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A CIB Bank Zrt. központja a fővárosban, a II. kerületi Medve utcában 2013. május 16-án.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

Vezetőváltás a CIB Banknál

Infostart / MTI

Simák Pált Luigi Fuzio váltja a CIB Bank elnök-vezérigazgatói posztján, a szükséges felügyeleti engedélyek megszerzését követően – közölte a pénzintézet.

Simák Pált a csoport milánói központjában új, nemzetközi szerepkörre nevezték ki, az Intesa Sanpaolo nemzetközi banki divízió vezetőjének közvetlen irányítása alatt az úgynevezett Next Gen Acquisition Machine, azaz a Következő generációs ügyfélszerzési platform programot fogja irányítani.

A CIB Bank új elnök-vezérigazgatója Luigi Fuzio lesz – közölte a bank.

A közlemény szerint Simák Pál új megbízatása érdemeinek egyértelmű elismerése. Az elmúlt 12 évben a CIB Bank következetesen az üzleti tervek felett teljesített, erősítette piaci pozícióját, miközben fenntartható növekedést és stabil költséghatékonyságot ért el.

A CIB Bank teljes eszközállománya 2025 végére közel 10 milliárd eurót ért el.

Luigi Fuzio az Intesa Sanpaolo Bank Slovenia vezérigazgatói posztjáról érkezik, ahol az elmúlt három évet töltötte. Fuzio 2021-ben csatlakozott az Intesa Sanpaolo Csoporthoz, a nemzetközi banki divízió lakossági és vagyonkezelési vezetőjeként felügyelte a csoport 11 nemzetközi bankjának működését.

Ezt megelőzően számos vezető pozíciót töltött be jelentős európai banki és biztosítási csoportoknál.

Miért van szükség az euró bevezetésére? Varju László, Inforádió, Aréna
Hogyan lehet megvédeni a magyar gazdaságot? Selmeczi Gabriella, Inforádió, Aréna
Van-e még keresnivalója Magyarországnak az Európai Unióban? Borvendég Zsuzsanna, Inforádió, Aréna
 
Új előrejelzés érkezett az MNB-ből, jelentősen lehúzta az idei növekedési kilátásokat a jegybank

Új előrejelzés érkezett az MNB-ből, jelentősen lehúzta az idei növekedési kilátásokat a jegybank

Jelentősen változtak a magyar gazdasági kilátások a közel-keleti háború miatt - ez körvonalazódik a Magyar Nemzeti Bank által közreadott friss előrejelzésekből. A jegybank az idén a korábbinál jóval kisebb, mindössze 1,7 százalékos GDP-növekedést vár, az infláció pedig az energiaár-emelkedés hatására egészen 3,8 százalékig gyorsulhat.

Brutálisat zuhant a befektetők kedvenc menedékeszköze: több mint egy évtizede nem láttak ilyet a piacon

Brutálisat zuhant a befektetők kedvenc menedékeszköze: több mint egy évtizede nem láttak ilyet a piacon

A befektetők folyamatosan leépítik a pozícióikat, miközben az erősödő dollár és az emelkedő amerikai államkötvényhozamok egyaránt csökkentik az arany vonzerejét.

Israel and Iran continue to strike each other after US says plans for talks with Tehran remain 'fluid'

Israel and Iran continue to strike each other after US says plans for talks with Tehran remain 'fluid'

Donald Trump says he delayed strikes on energy targets after "productive" conversations with Tehran, but Iran said suggestions of such talks were "fake news".

