Vezetőváltás a CIB Banknál

Simák Pált a csoport milánói központjában új, nemzetközi szerepkörre nevezték ki, az Intesa Sanpaolo nemzetközi banki divízió vezetőjének közvetlen irányítása alatt az úgynevezett Next Gen Acquisition Machine, azaz a Következő generációs ügyfélszerzési platform programot fogja irányítani.

A CIB Bank új elnök-vezérigazgatója Luigi Fuzio lesz – közölte a bank.

A közlemény szerint Simák Pál új megbízatása érdemeinek egyértelmű elismerése. Az elmúlt 12 évben a CIB Bank következetesen az üzleti tervek felett teljesített, erősítette piaci pozícióját, miközben fenntartható növekedést és stabil költséghatékonyságot ért el.

A CIB Bank teljes eszközállománya 2025 végére közel 10 milliárd eurót ért el.

Luigi Fuzio az Intesa Sanpaolo Bank Slovenia vezérigazgatói posztjáról érkezik, ahol az elmúlt három évet töltötte. Fuzio 2021-ben csatlakozott az Intesa Sanpaolo Csoporthoz, a nemzetközi banki divízió lakossági és vagyonkezelési vezetőjeként felügyelte a csoport 11 nemzetközi bankjának működését.

Ezt megelőzően számos vezető pozíciót töltött be jelentős európai banki és biztosítási csoportoknál.