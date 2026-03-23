2026. március 23. hétfő Emőke
Hand refilling the car with fuel at the refuel station, the concept of fuel energy
Nyitókép: Koonsiri Boonnak/Getty Images

Nem véletlenül járnak át a szomszédból tankolni – régiós benzinkörkép

Infostart

Az osztrák sofőrök még a védett ár nélkül is jobban járnak, ha Magyaországon tankolnak.

Az iráni háború miatt harmadik hete 100 dollár felett van a nyersolaj ára, ami világszerte megdrágította az üzemanyagárakat. Magyarország – elsőként – árkorlátozást vezetett be: a benzin ára 595, a gázolajé 615 forint literenként a hazi rendszámú autósoknak. A régió több országa is hasonló lépéseket tett, de eltérő megoldásokkal – írja a magyarnemzet.hu.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter hétfői posztja szerint az alábbiak szerint alakulnak az üzemanyagárak Európában:

Ausztira

Az osztrák kormány a benzin és a gázolaj jövedéki adójának és az ezeket terhelő ásványolajadó mérsékléséről döntött, de ez csak április elsejétől hatályos, de ez a lap szerint önmagában nem fogja megfékézni az üzemanyagok árának emelkedését.

Így nem csoda, hogy virágzik a benzinturizmus a határ menti településeken; az osztrákok Magyarország mellett Szlovákiába és Szlovéniába is átjárnak tankolni. Annál is inkább, mert a múlt héten volt olyan nap, amikor Ausztriában egy óra alatt 11 eurócenttel emelkedett az üzemanyagok ára, ami egyúttal pánikvásárlási rohamot is okozott az osztrák töltőállomásokon.

Szlovénia

A megnövekedett kereslet miatt a szlovén kormány vasárnaptól korlátozza a benzinkutakon megvásárolható üzemanyag mennyiségét, egyben felszólította a piacvezető Petrol vállalatot az ellátási zavarok haladéktalan felszámolására. A döntés értelmében egy magánszemély naponta legfeljebb 50 liter, jogi személy pedig legfeljebb 200 liter üzemanyagot vásárolhat egy benzinkúton.

A szlovén kormány március 9-én csökkentette az üzemanyagok jövedéki adóját. Az intézkedés hatására Szlovéniában egyes szomszédos országokhoz képest alacsonyabbak lettek az árak, ami a határ menti töltőállomásoknál növelte a külföldi vásárlók számát.

Szlovákia

Szlovákia szintén gyorsan reagált, csökkentve az üzemanyagok jövedéki adóját, de a benzinturizmus miatt ellátási gondok alakultak ki. Emiatt korlátozásokat vezettek be: csak a jármű tankjába és egy legfeljebb 10 literes kannába lehet tankolni, 400 eurós plafonnal. Emellett korlátozták a dízel kivitelét, és eltérő árakat vezettek be a hazai és külföldi rendszámú autók számára.

Horvátország

A horvát kormány szintén március 9-én vezetett be árkorlátozást; a benzinnél 1,5, a gázolajnál 1,55 eurós literenkénti maximumárat meghatározva. A horvát állami szénhidrogén-ügynökség számításai szerint kormányzati beavatkozás nélkül a dízel literenként akkor 24 eurócenttel, a benzin 9 eurócenttel drágult volna, ma a különbség mindkét üzemanyag esetében jelentősen nagyobb.

Szerbia

Szerbiában a 95-ös benzin literjét átszámítva 675 forintért, a gázolajat 722 forintos átlagáron adják, ezzel a régió egyik legmagasabb árait produkálva. A Balkánon ennél csak Görögországban és Albániában drágább az üzemanyag. Ugyanakkor érdemes megjegyezni, hogy a szerb kormány is adócsökkentéssel igyekszik megfékezni az áremelkedést, inkább kevesebb, mint több sikerrel – írja a lap.

Románia

Romániában már év elején emelkedtek az üzemanyagárak adóemelés miatt, amit a közel-keleti konfliktus tovább drágított. A benzin ára 650–720, a gázolajé 700–780 forint literenként, ami már a szerb és görög szinteket közelíti. A kormány a jelek szerint pedig egyelőre nem tervez beavatkozást.

Robert Fico szerint minden széteshet, Magyarországot is megemlítette

Lehallgatási botrány: Panyi Szabolcs elismerte, ő hallható a hangfelvételen – itt van az összes részlet

Hirtelen rántották meg a forintot Trump szavaira

Kemény figyelmeztetést küldött a világnak Zelenszkij: a háttérben Putyin óriásit nyerhet az iráni háborún

Trump says he is postponing strikes on Iran power plants after 'productive' talks on ending war

