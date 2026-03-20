2026. március 20. péntek
Woman sitting on a desk using a laptop computer while working from home. Business, freelance and home office concept.
Nyitókép: Getty Imgaes/ COROIMAGE

Meglepő okból szorgalmazzák a home office-t

Infostart

Ajánlást tett közzé a Nemzetközi Energiaügynökség.

Javaslatcsomagot tett közzé a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) az amerikai-izraeli-iráni háború okozta olajárrobbanás enyhítésére. Azonnali intézkedéseket ajánlanak a kormányok, a vállalkozások és a háztartások számára is – írta meg a Portfolio.

Mint a cikkben olvasható, az IEA márciusban döntött a stratégiai kőolajkészletek rekordmértékű, 400 millió hordós felszabadításáról. A pénteken közzétett jelentésükben a szervezet további lépéseket szorgalmaz, így egyebek közt a távmunka ösztönzését, és az autópályákon érvényes sebességkorlátozások legalább 10 km/h-val való csökkentését.

Javasolják a légi közlekedés elkerülését is, ha van alternatíva

– teszik hozzá a Portfolio cikkében.

Kiemelik, hogy a fegyveres konfliktus világszerte megemelte az energiaárakat, amely mindenhol inflációs aggodalmakat keltett. Az Egyesült Államok vállalta a legnagyobb részt a stratégiai készletek felszabadításából. Az IEA ügyvezető igazgatója, Fatih Birol közleményében hangsúlyozta, hogy a szervezet a történelmi léptékű készletfelszabadítás mellett szoros kapcsolatot ápol a világ meghatározó energiatermelőivel és energiafogyasztóival, a most publikált jelentés pedig a keresleti oldal számára kínál azonnali, a gyakorlatban is megvalósítható lépéseket.

olaj

home office

nemzetközi energiaügynökség

Ez tartja a lelket az olajpiacban – szakértői forgatókönyvek a Hormuzi-szoros jövője ügyében
A Hormuzi-szoros lezárása a globális olajtermelés mintegy 15 százalékát és a cseppfolyósított földgáztermelés ötödét érinti; Deák András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem NKE Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa szerint a gázpiac képes alkalmazkodni a helyzethez, az olajpiac azonban nem. Úgy látja, ha az ígért 4-5 hétnél tovább húzódik az iráni konfliktus, akkor akár el is szabadulhat a pánik, és soha nem látott magasságokba emelkedhet a kőolaj ára.
Nemzetközi Energiaügynökség: a történelemben példátlan olajpiaci apokalipszis fenyeget
A Nemzetközi Energiaügynökség szerint a történelemben még nem volt példa az olajpiac olyan mértékű megzavarására, mint most, az iráni háború idején. Az ügynökség korábban egy hatalmas vésztartalék felszabadítását jelentette be. Közben a Perzsa-öbölben több tankhajót találat ért és hírek szerint Irán aknákat telepít a Hormuzi-szorosban, az Öböl kőolajkereskedelmének kulcspontján..
„Ez már nem regionális, hanem globális konfliktus” – Szakértő: Irán sem fog félmunkát végezni

„Nagyon sok olyan ember van, aki úgy gondolkodik, hogy megtámadták a hazáját, ezért bosszút állnak. Ez benne van a vallásban is, és számolni kell azzal, hogy Európában terrortámadásokat fognak végrehajtani, elsősorban amerikai és izraeli érdekeltségek ellen” – egyebek között erről beszélt az iráni háborúval kapcsolatban Kis-Benedek József biztonságpolitikai szakértő az InfoRádióban.
 

Magyarországra érkezik az amerikai alelnök

Április elején Budapestre érkezik az amerikai alelnök. J. D. Vance, erősítette meg Szijjártó Péter egy interjúban.

Meglepő vallomást tett a Hunyadi sorozat sztárja: így áll most Kádár L. Gellért színészi karrierje

Kádár L. Gellért nemrég a Hunyadi címszerepéért vehette át a legjobb színésznek járó elismerést a Televíziós Újságírók Díjátadóján.

Trump calls Nato allies 'cowards' over Strait of Hormuz as energy fears keep oil prices high

The US president called on allies to secure the vital oil shipping lane last week, but said on Tuesday "most" told the US they did not want to get involved.

