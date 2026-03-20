Meglepő okból szorgalmazzák a home office-t

Javaslatcsomagot tett közzé a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) az amerikai-izraeli-iráni háború okozta olajárrobbanás enyhítésére. Azonnali intézkedéseket ajánlanak a kormányok, a vállalkozások és a háztartások számára is – írta meg a Portfolio.

Mint a cikkben olvasható, az IEA márciusban döntött a stratégiai kőolajkészletek rekordmértékű, 400 millió hordós felszabadításáról. A pénteken közzétett jelentésükben a szervezet további lépéseket szorgalmaz, így egyebek közt a távmunka ösztönzését, és az autópályákon érvényes sebességkorlátozások legalább 10 km/h-val való csökkentését.

Javasolják a légi közlekedés elkerülését is, ha van alternatíva

– teszik hozzá a Portfolio cikkében.

Kiemelik, hogy a fegyveres konfliktus világszerte megemelte az energiaárakat, amely mindenhol inflációs aggodalmakat keltett. Az Egyesült Államok vállalta a legnagyobb részt a stratégiai készletek felszabadításából. Az IEA ügyvezető igazgatója, Fatih Birol közleményében hangsúlyozta, hogy a szervezet a történelmi léptékű készletfelszabadítás mellett szoros kapcsolatot ápol a világ meghatározó energiatermelőivel és energiafogyasztóival, a most publikált jelentés pedig a keresleti oldal számára kínál azonnali, a gyakorlatban is megvalósítható lépéseket.