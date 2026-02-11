ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
378.16
usd:
317.4
bux:
129428.15
2026. február 11. szerda Bertold, Marietta
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) által közreadott képen Vang Ji kínai külügyminiszter a Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel folytatott tárgyaláson Pekingben 2025. szeptember 3-án.
Nyitókép: MTI/KKM

Fontos vendég érkezik keletről Budapestre

Infostart / MTI

A mai napon Budapestre látogat Vang Ji, Kína külügyminisztere – közölte a külgazdasági és külügyminiszter szerdán.

A tárca által eljuttatott közleményben Szijjártó Péter a barátjának nevezte Wang Yi-t, megjegyezve, ez már a 24. alkalom lesz, hogy személyesen találkoznak az elmúlt 11 és fél esztendő során; ez a kínai külügyminiszter idei első európai látogatása.

Hozzátette, Magyarország tehát az első európai ország, amelyet Wang Yi a 2026-os esztendőben meglátogat, s ez világosan mutatja azt a jelentőséget, amit Kína tulajdonít Magyarország és Kína együttműködésének.

Amikor legutóbb itt járt a kínai elnök, akkor egy minden körülményekre kiterjedő, átfogó stratégiai partnerségről szóló megállapodást kötöttek, és ebből Magyarország, illetve a magyar gazdaság, továbbá a magyar családok is sokat profitáltak – írta.

Kiemelte, hogy most ennek a minden körülményekre kiterjedő, átfogó stratégiai partnerségnek az eredményeit fogják áttekinteni tárgyalásaikon.

Szijjártó Péter szerint az már látszik a statisztikákból, hogy

2025-ben is a kínai vállalatok hozták a legtöbb beruházást Magyarországra, és tavaly is Magyarország volt a kínai beruházások első számú európai célpontja.

Hangsúlyozta, hogy a kínai vállalatok ultramodern technológiát hoznak Magyarországra, biztos megélhetést garantálnak, és a legmodernebb munkahelyeket hozzák létre, ezért Magyarország érdeke az, hogy a magyar–kínai gazdasági, kereskedelmi együttműködést tovább fejlesszék.

Miközben a világ válságról, válságra bukdácsol a magyar-kínai gazdasági együttműködés segít abban, hogy a magyar gazdaságot meg tudják erősíteni – fűzte hozzá.

„Fontos, hogy a kínaiak is a béketábort erősítik, a kínaiakkal együtt vagyunk tagjai a Béke Barátai csoportnak. Nagyra becsüljük Kína békeerőfeszítéseit, és közösen küzdünk azért, hogy a szomszédunkban, Ukrajnában végre béke legyen” – fogalmazott Szijjártó Péter.

Kezdőlap    Gazdaság    Fontos vendég érkezik keletről Budapestre

kína

külügyminiszter

szijjártó péter

vang ji

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
„Össztűz” – Robert Fico nem akármivel fenyegeti Brüsszelt

„Össztűz” – Robert Fico nem akármivel fenyegeti Brüsszelt
Az elektromos energia árának csökkentését tartja az egyik legfontosabb európai uniós feladatnak Ausztria, Szlovákia és Csehország miniszterelnöke. A három ország kormányfője a slavkovi formátum találkozóján közös nyilatkozatot fogadott el, amelyben rögzítették álláspontjukat a csütörtöki, február 12-i rendkívüli uniós csúcs előtt.
VIDEÓ
Új BME-modell: Budapesten lesz az európai MIT? Charaf Hassan, Inforádió, Aréna
Kína vs. USA: ki rántja félre a végén a kormányt? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Miért lett menő a Nemzeti Múzeum a TikTokon? Zsigmond Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.11. szerda, 18:00
Schiffer András
ügyvéd, volt országgyűlési képviselő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megvan az első hely a világon, ahol bevezették az állandó alapjövedelmet

Megvan az első hely a világon, ahol bevezették az állandó alapjövedelmet

Írország világelsőként vezet be állandó alapjövedelem-programot a művészek számára: a véletlenszerűen kiválasztott 2000 alkotó három éven át heti 325 eurós támogatást kap, hogy anyagi biztonságban dolgozhasson. Az írek így szeretnének választ adni a művészeti pályát választók megélhetési nehézségeire.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Mostantól állandó alapjövedelmet kapnak, akik ebben a szakmában dolgoznak: ennyi pénzt kapnak

Mostantól állandó alapjövedelmet kapnak, akik ebben a szakmában dolgoznak: ennyi pénzt kapnak

Végre egy jó hír: Írország állandó alapjövedelem-programot indított művészek számára.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Nine killed and at least 25 injured in shootings at school and home in Canada

Nine killed and at least 25 injured in shootings at school and home in Canada

The suspect was also found dead after the shootings in British Columbia, as Prime Minister Mark Carney says he is "devastated" by the "horrific" incidents.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 11. 10:45
Rég nem volt ilyen a magyar kutakon
2026. február 11. 10:36
Új vezető a Magyar Suzukinál
×
×
×
×