Az Angyal Borkereskedés Kft. megvásárolta a Borhálót

Az Angyal Borkereskedés Kft. megvásárolta a Borháló brandet és franchise-hálózatot – erősítette meg az Ináncsy Ernő milliárdos vállalkozó érdekkörébe tartozó cég a 24.hu érdeklődésére. Az italnagykereskedő cég ezt azután közölte, hogy a lap a Borháló fizetési nehézségeiről adott hírt.

A Borháló borkereskedés beszállítói aggódtak, mert a hálózatot működtető Vinotrend Kft.-től az együttműködés lezárásáról kaptak levelet.

A partner borászatoknak 40–50 százalékos diszkontáron történő elszámolást ajánlottak, azzal az indoklással, hogy a Vinotrend a tartozásait nem tudja maradéktalanul rendezni, erre ugyanis nem elegendő a vagyona.

A pomázi Vinotrend Kft. tulajdonosai korábban nem válaszoltak a lap kérdéseire, és Ináncsy Ernő sem reagált megkeresésre, pénteken azonban az Angyal Borkereskedés közleményben tudatta, hogy „a Vinotrend Kft. a jövőben felhagy a borkereskedelmi tevékenységével, ezért országos bolthálózatát, valamint a működtetéshez szükséges jogokat és erőforrásait üzletág-átruházás keretében értékesítette.” A Borháló üzlethálózatát az Angyal Borkereskedés Kft. vette át – közölte a cég, amely 2024-ben közel 1,7 milliárd forint árbevételt és 44 millió forint nyereséget ért el adózás után.

A közlemény szerint a Borháló átvételének elsődleges célja a folytonosság megteremtése, hogy a szaküzletek nyitva maradjanak, a borászati partnerek számára továbbra is legyen értékesítési csatorna, és a vásárlók megszokott módon juthassanak hozzá a Borháló kínálatához.

A franchise-partnerekkel egyeztetések zajlottak, az ellátási fennakadások megszűntek, a háttérrendszerek összehangolása folyamatban van. A Borháló-üzletek működése stabil, a borászati beszállítások folyamatosak – írta az italnagykereskedő cég.

Hozzátették, hogy a Borháló brand működésének folytatása egy új működési szakasz kezdete. Az Angyal Borkereskedés Kft. célja nem a gyors bővülés, hanem a stabilizálás, a kiszámítható, átlátható működés biztosítása a jelenlegi gazdasági környezetben. Az új tulajdonos tervezi továbbfejleszteni a hálózatot és a márkát.