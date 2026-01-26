ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 26. hétfő
Értékmegőrzési és pénzügyi befektetési célokra vásárolható aranyrúd.Forrás: Getty Images/brightstars
Nyitókép: Getty Images/brightstars

Az arany nem kérdez, csak drágul, átlépte az álomhatárt

Infostart

Grammonként is jól látható összeget kell letenni érte. A heti drágulás sem semmi, lehet, hogy a 2025-ös is még csak valaminek a kezdete volt.

2025-ben 60 százaléknyit növelt értékén az arany, de 2026-ban sincs megállás, az unciánkénti (58,3 gramm) ár átlépte a mágikus 5000 dollárt, vagyis grammonként 176,67 dollárba kerül most a befektetési arany.

A 444.hu Goldprice.org-adatokra támaszkodó írása szerint csak az egynapos drágulás 1,5 százalékos. Az arany árfolyama az elmúlt héten több mint hét százalékkal emelkedett, ez a legnagyobb heti növekedés 2020 márciusa, azaz a Covid-világjárvány óta.

Az ezüst és a platina árfolyama is csúcsokat döntenek.

A BBC világpolitikai tényezőket is felsorol,

  • az Egyesült Államok és a NATO között Grönland miatt feszültség van
  • éleződik a feszültség az amerikai jegybank és a Fehér Ház között
  • Donald Trump kereskedelempolitikája is aggodalomra adott okot a piacoknak: az elnök szombaton azzal fenyegetőzött, hogy 100 százalékos vámot vet ki Kanadára, ha kereskedelmi megállapodást köt Kínával.

tőzsde

arany

ezüst

platina

Miért lett az idén igazi tél, és milyen nyár jöhet?
Miért most jön a fellendülés az autóiparban?
Minden, amit tudni érdemes az új KRESZ-ről.
 
inforadio
ARÉNA
2026.01.26. hétfő, 18:00
Resperger István
ezredes, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent-István Biztonságkutató Központ igazgatója
