Az arany nem kérdez, csak drágul, átlépte az álomhatárt

2025-ben 60 százaléknyit növelt értékén az arany, de 2026-ban sincs megállás, az unciánkénti (58,3 gramm) ár átlépte a mágikus 5000 dollárt, vagyis grammonként 176,67 dollárba kerül most a befektetési arany.

A 444.hu Goldprice.org-adatokra támaszkodó írása szerint csak az egynapos drágulás 1,5 százalékos. Az arany árfolyama az elmúlt héten több mint hét százalékkal emelkedett, ez a legnagyobb heti növekedés 2020 márciusa, azaz a Covid-világjárvány óta.

Az ezüst és a platina árfolyama is csúcsokat döntenek.

