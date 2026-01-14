Súlyos mínusz az építőiparban

Az építményfőcsoportok közül az épületek építésének termelése 7,7 százalékkal bővült, az egyéb építményeké 20,0 százalékkal visszaesett.

A szezonálisan és munkanaphatással kiigazított indexek alapján az építőipar termelése 7,3 százalékkal kisebb volt a 2025. októberinél.

Az egyéb építmények 20,0 százalékos csökkenésének oka a magas bázis mellett az egyéb építmények építésének nagy részét végző út, vasút építése alágazat termelésének 30,0 százalékos visszaesése volt – jegyezte meg a KSH.

Az építőipari ágazatok közül az épületek építése 31,2 százalékkal nagyobb volt az egy évvel korábbi alacsony bázisnál. Az egyéb építmények építése 9,9 százalékkal csökkent az előző évihez képest. A legnagyobb súlyú ágazat, a speciális szaképítés termelése 18,7 százalékkal kisebb volt az egy évvel korábbinál.

A KSH jelentése szerint a megkötött új szerződések volumene 5,4 százalékkal elmaradt az előző évitől, ezen belül az épületek építésére kötött szerződéseké 2,0 százalékkal bővült, az egyéb építmények építésére vonatkozóké 9,7 százalékkal csökkent.

Az építőipari vállalkozások november végi szerződésállományának volumene 47,6 százalékkal meghaladta a 2024. novemberit, ezen belül az épületek építésére vonatkozó szerződéseké 11,3 százalékkal kisebb, az egyéb építményekre vonatkozóké 82,0 százalékkal nagyobb volt.

2025 első tizenegy hónapjában az építőipari termelés volumene 1,6 százalékkal bővült az előző év azonos időszakához képest – közölte a KSH.