Jeránek Tamás: az ipari automatizáció lett a Siemens növekedésének húzóereje

A globális bizonytalanságok ellenére emelkedő, az előző évinél 5 százalékkal nagyobb árbevételt ért el a Siemens, ami így megközelítette a 79 milliárd eurót – tette közzé a müncheni vállalat gyorsjelentésében. A magyar leánycég árbevétele 8 százalékkal nőtt egy év alatt.

„A globális számok azt mutatják, hogy növekedés volt: 5 százalékos az árbevételi és 6 százalékos a megrendelések oldalán. A nettó eredmény volt az, ami extrán kimagasodott plusz 16 százalékkal, úgyhogy kiválóan sikerült ebben az igen bizonytalan nemzetközi gazdasági helyzetben a tavalyi évünk” – mondta az InfoRádióban Jeránek Tamás, a Siemens Zrt. vezérigazgatója. A vállalatvezér elárulta, tulajdonképpen

az utolsó negyedév tolta meg jobban a számokat, azon belül is az ipari automatizáció, ami az egy évvel korábbi időszakhoz képest 30 százalékkal nőtt, ebből a szoftveres üzlet 28 százalékkal gyarapodott.

A másik fontos tényező az okos infrastruktúrák terén jelentkezett, és már nem csak az észak-amerikai és ázsiai régióban, hanem Európában, Afrikában és a Közel-Keleten is megjelentek a Siemens számára igen nívós projektek – tette hozzá a vezérigazgató.

Jeránek Tamás elmondta, a magyar leánycég esetén hasonló növekedés volt látható, mint nemzetközi kitekintésben. Megjegyezte, ez nem meglepetés, ugyanis a hazai divízió tevékenysége nagyban függ a nemzetközi tendenciáktól, hiszen a partnerek, megrendelők nagy része a nemzetközi gazdaságból érkezik. A vezérigazgató kiemelte: nagyon érdekes, hogy a magyarországi ipar stagnálása ellenére az automatizáció jelentősebb mértékben emelkedett egy gyengébb évhez képest. Ebben van a bázis üzleti hatás is és projekt hatás is, úgyhogy összességében pozitív képet lát a vállalat a tavalyi, lezárt gazdasági évéről – tette hozzá.

Arra a kérdésre, hogy a küszködő európai és német iparral ellentétben hogyan tudott a Siemens mégis jól teljesíteni, a vezérigazgató elmondta,

nagyon sok olyan működő, hazai vagy külföldi magántulajdonban lévő vállalat van, aminek a tevékenysége, teljesítménye a világ számos más részén realizálódik.

Ha itt is történik a tervezés és a projektek megalapozása, lehetséges, hogy a kivitelezés már egy teljesen másik országban alósul meg. Jeránek Tamás leszögezte: szerencsére a hazai tudás, a magyar szakemberek hozzáértése olyan projekteket tettek lehetővé, mint például egy víztisztító rendszer Egyiptomban, üveggyártás Dél-Afrikában, gyógyszeripari oldatkészítés Costa Ricán, vagy akár raktárrendszer és festőberendezés autóipari üzemhez Észak-Amerikában. Ezek mind-mind hazánkból indultak – húzta alá a vállalatvezér.

Emellett olyan magyarországi projektjei is voltak a Siemensnek, melyekre büszke lehet, így autóipari végellenőrzés, tesztállomás, gyógyszeripari energiamenedzsment, vagy akár folyamatirányítás erőművi környezetbe – sorolta a vezérigazgató. Leszögezte, számos olyan terület van, ami a technológiai fejlődéssel, az automatizálás fejlesztésével jár együtt, és sok olyan is, ami az energiaelosztás területén, okos infrastruktúrák területén realizálódik, például elektromos autótöltőkben, villamosállomások modernizációjában.

A környezet tehát az automatizálással, energiaelosztással foglalkozó cégeknek kedvez

– jegyezte meg Jeránek Tamás. A 2026-os évre vonatkozó várakozások kapcsán a vezérigazgató elmondta, ha Magyarországból indul ki, akkor továbbra is egy stagnáló ipari termelést lát, ezen belül is ismertek az autóipar gondjai, azonban kijelentette, bízik benne, hogy a vállalat megtalálja a korábban említettekhez hasonló, akár külföldön, akár idehaza megvalósuló projekteket. Összességében egy hasonló évre számít jövőre is.

Kijelentette továbbá, hogy világszinten továbbra is a Siemens iparágának továbbra is az automatizálás, digitalizáció, elektrifikáció, fenntarthatóság lesznek a mozgatórugói. Ezek egytől egyig olyan területek, amikben mind a vállalat, mind a partnerei kulcsszerepet játszhatnak a jövőben.