Have money very much and saving money buy a real property and home insurance blurred background.
Nyitókép: Ake Ngiamsanguan, Getty Images/iStockphoto

Százezrekről csúszhat le, aki most kivár: lejárnak az Otthon Start kedvezmények

Vendégszerző

Az ősz végével több banknál is lejárnak az Otthon Start hitelekhez kapcsolódó, akár negyedmilliós jóváírási akciók. Aki szeretne élni a jóváírási lehetőséggel, annak érdemes sietnie, mert van pénzintézet, ahol már november elején megszüntették a kedvezményt.

A lakásvásárlást tervezők számára minden forint számít, különösen a hitelfelvételkor felmerülő költségeket figyelembe véve. Az Otthon Start hitelek mellé több bank is kínál egyszeri, 100–250 ezer forintos jóváírást, ám a határidők vészesen közelednek. Érdemes figyelni a november és december végi dátumokra.

Ketyeg az óra

Bár a hitelfelvétel hosszú távú elköteleződés, a döntés halogatása most százezrekbe kerülhet. Jelenleg a Gránit Banknál elérhető 200 ezer forintos jóváírási akció például november 30-ig tart.

A többi pénzintézetnél valamivel több idő áll rendelkezésre: a Raiffeisen, a CIB és a MagNet Bank (utóbbi IKEA utalvány formájában) egyelőre december 31-ig hirdette meg akcióit, 100 és 250 ezer forint közötti értékben. Ha valaki ezeket szeretné igénybe venni, eddig az időpontig be kell nyújtania az igénylést.

Az UniCredit Bank 100 ezer forintos jóváírási akciója 2026. január 31-ig meghosszabbításra kerül a pénzintézet december 1-től érvényes hirdetménye alapján.

Ami ma még biztos, holnap megszűnhet

A banki ajánlatok között gyakran szerepel a „visszavonásig érvényes” kitétel, amit érdemes komolyan venni. A K&H Bank például november 1-i hatállyal vonta vissza a saját, 200 ezer forintos jóváírási akcióját az Otthon Start hitelekre.

Az ajánlatok nemcsak megszűnhetnek, hanem át is alakulhatnak. Az MBH Bank például november közepén kivezette a MOL ajándékkártya-akcióját, cserébe viszont megemelte a pénzjóváírás összegét: ez most 200 ezer forint, ami lakás-előtakarékossági szerződés kötésével akár 220 ezer forintra is feltornázható.

Ugyanakkor új kedvezmények is felbukkanhatnak: az UniCredit Bank például novembertől díjmentes előtörlesztési lehetőséget vezetett be az első 5 év után – ez az akció szintén november végéig tartott volna, de a december 1-től érvényes banki hirdetmény alapján 2026. január 31-ig meghosszabbításra kerül.

