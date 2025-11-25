41 napot kell majd kibírni a két nyugdíj között

A bankszámlákra pont egy hét múlva, kedden érkezik meg az összeg, a postai kézbesítés is a hónap első napjaiban várható. Ez egyébként már a novemberben megemelt összeg lesz.

A nyugdíjak karácsonyi ünnepekre való tekintettel történő korábbi utalása éves rendszeres gyakorlat Magyarországon. A nyugdíjak folyósítására az év többi hónapjában jellemzően a hónap 12. napján kerül sor.

A decemberi előrehozott folyósítás eredményeként a nyugdíjasoknak hosszabb időt, mintegy

41 napot kell várniuk a következő, januári ellátásukra,

amely a megszokott ütemezés szerint január 12-én érkezik majd meg, amely egy hétfői nap lesz..