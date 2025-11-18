Sokkal korábban jön a nyugdíj

Novemberben a nyugdíj, az 1,6 százalékos emelés és a korrekció összege 12-én érkezett meg a bankszámlákra, decemberben az ünnepek miatt midnerre tíz nappal korábban, már 2-án sor kerül az éves nyugdíjnaptár szerint – írja a 24.hu.

A hivatalos nyugdíjfolyósítási dátumok szerint 2025-ben is a legtöbb hónapban 12-én utalták a nyugdíjakat. A főszabály szerint a hónap 12. napján utalnak a nyugdíjasoknak, de ha az hétvégére esne, pár nappal hamarabb érkezett a nyugdíj.

Decemberben más a rendszer, hogy segítsék a nyugdíjasokat az ünnepi készülődésben: mindig már az első munkanapot követő napon megérkezik a juttatás – legalábbis a bankszámlákra, mert akik postán kapják a nyugdíjat, idén is a Magyar Posta által kiadott kézbesítési naptárban megjelölt napon számíthatnak a pénz megérkezésére. A nyugdíj postai úton is korábban jön decemberben az év közben megszokottnál.