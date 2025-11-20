Kétszer is leállnak fél napra a bank szolgáltatásai

Ismét figyelmeztetett az Erste Bank, november 21. és 22. között rendszerfejlesztési munkálatokat végeznek, így több szolgáltatásuk is szünetelni fog – írja az Index.

2025. 11. 21. 22:00 és 2025. 11. 22. 11:00, valamint

2025. 12. 04. 22:00 és 2025. 12. 05. 03:00 között

több funkció sem lesz elérhető.

A következő szolgáltatásokat érinti majd a rendszerfejlesztés: