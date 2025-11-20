ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 20. csütörtök Jolán
mobile banking network. business people using mobile phone with icon application online payment.
Nyitókép: utah778/Getty Images

Kétszer is leállnak fél napra a bank szolgáltatásai

Infostart

Rendszerfejlesztési munkálatokat végeznek majd, többek között az azonnali átutalások indítása, a TeleBank és a NetBank is érintett.

Ismét figyelmeztetett az Erste Bank, november 21. és 22. között rendszerfejlesztési munkálatokat végeznek, így több szolgáltatásuk is szünetelni fog – írja az Index.

  • 2025. 11. 21. 22:00 és 2025. 11. 22. 11:00, valamint
  • 2025. 12. 04. 22:00 és 2025. 12. 05. 03:00 között

több funkció sem lesz elérhető.

A következő szolgáltatásokat érinti majd a rendszerfejlesztés:

  • George App és Web
  • Internetes vásárlás
  • Azonnali átutalások indítása
  • Azonnali átutalások fogadása
  • Erste TeleBank
  • Vállalati NetBank
  • Electra
  • Erste Business Mobil
  • Bank
  • SMS-szolgáltatások
  • API csatorna
  • Online termékigénylés
  • Lakás-takarékpénztári befizetések online nyilatkozási felület

