Kétszer is leállnak fél napra a bank szolgáltatásai

Ismét figyelmeztetett az Erste Bank, november 21. és 22. között rendszerfejlesztési munkálatokat végeznek, így több szolgáltatásuk is szünetelni fog – írja az Index.
- 2025. 11. 21. 22:00 és 2025. 11. 22. 11:00, valamint
- 2025. 12. 04. 22:00 és 2025. 12. 05. 03:00 között
több funkció sem lesz elérhető.
A következő szolgáltatásokat érinti majd a rendszerfejlesztés:
- George App és Web
- Internetes vásárlás
- Azonnali átutalások indítása
- Azonnali átutalások fogadása
- Erste TeleBank
- Vállalati NetBank
- Electra
- Erste Business Mobil
- Bank
- SMS-szolgáltatások
- API csatorna
- Online termékigénylés
- Lakás-takarékpénztári befizetések online nyilatkozási felület