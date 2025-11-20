Januártól százezrek csak kisebb hitelt vehetnek fel, és ez már az idei kérelmeket is érintheti

2026. január 1-től változik a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról szóló 32/2014. (IX. 10.) MNB rendelet jövedelemarányos törlesztőrészlet mutatóra (jtm) vonatkozó része – írja a Magyar Nemzet.

Ez a 24.hu elemzése szerint azt jelenti, hogy:

800 ezer forint alatti jövedelemnél a legmagasabb terhelhetőség 50 százalék marad,

800 ezer forint felett viszont akár 60 százalék is lehet (10 évnél hosszabb kamatperiódusú lakáshiteleknél).

A cikk szerint idén tehát még a 600 ezer forint feletti nettó jövedelemnél elérhető a magasabb, 60 százalékos terhelhetőség. Januártól ezt a szintet a 800 ezer forintos jövedelem fölé tolja az MNB,

így a 600–800 ezres jövedelmű vevők visszakerülnek az alacsonyabb, 50 százalékos kategóriába – vagyis kevesebb hitelt kaphatnak, még változatlan fizetés mellett is.

Ez már az idén beadott hitelkérelmeket is érintheti,

hiszen egyes bankok – köztük a CIB Bank – már jelezték, hogy a jóváhagyás időpontja a mérvadó, ezért a december 1. után beadott kérelmeket már az új szabályok szerint bírálhatják el, hiszen a jóváhagyás jó eséllyel átcsúszik a jövő évre.