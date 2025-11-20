ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 20. csütörtök Jolán
Real estate agent and customers shaking hands together celebrating finished contract after about home insurance and investment loan, handshake and successful deal.
Januártól százezrek csak kisebb hitelt vehetnek fel, és ez már az idei kérelmeket is érintheti

Infostart

Hatalmas hitelfelvételi hullám indult el, ezért szigorúbb lesz az „adósságfék”: a Magyar Nemzeti Bank (MNB) januártól módosítja a jövedelemarányos törlesztési mutató (JTM) szabályait. A jövedelem terhelhetőségi határa a jelenlegi 600 ezerről 800 ezer forint havi nettó jövedelemre emelkedik.

2026. január 1-től változik a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról szóló 32/2014. (IX. 10.) MNB rendelet jövedelemarányos törlesztőrészlet mutatóra (jtm) vonatkozó része – írja a Magyar Nemzet.

Ez a 24.hu elemzése szerint azt jelenti, hogy:

  • 800 ezer forint alatti jövedelemnél a legmagasabb terhelhetőség 50 százalék marad,
  • 800 ezer forint felett viszont akár 60 százalék is lehet (10 évnél hosszabb kamatperiódusú lakáshiteleknél).

A cikk szerint idén tehát még a 600 ezer forint feletti nettó jövedelemnél elérhető a magasabb, 60 százalékos terhelhetőség. Januártól ezt a szintet a 800 ezer forintos jövedelem fölé tolja az MNB,

így a 600–800 ezres jövedelmű vevők visszakerülnek az alacsonyabb, 50 százalékos kategóriába – vagyis kevesebb hitelt kaphatnak, még változatlan fizetés mellett is.

Ez már az idén beadott hitelkérelmeket is érintheti,

hiszen egyes bankok – köztük a CIB Bank – már jelezték, hogy a jóváhagyás időpontja a mérvadó, ezért a december 1. után beadott kérelmeket már az új szabályok szerint bírálhatják el, hiszen a jóváhagyás jó eséllyel átcsúszik a jövő évre.

