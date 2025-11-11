ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383.72
usd:
332.03
bux:
107834.11
2025. november 11. kedd Márton
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Idehaza is agresszívan terjed egy veszélyes parazita, már Somogy száraz részein is észlelték

Infostart

Az amerikai májmétely főként szarvasfélékben élősködik, azonban háziállatokat is megfertőzhet, és igen jelentős gazdasági károkat képes okozni.

Egyre újabb vármegyékben jelenik meg Magyarországon is a kérődzők, elsősorban gím- és dámszarvasok élősködője, az amerikai májmétely, amely háziállatokat is megfertőzhet – írja az Agrárszektor. A féreg már nem csupán ártéri területeken, de Baranya és Somogy szárazabb részein is megtalálható, és további terjeszkedésére is fel kell készülni.

Az amerikai májmétely (Fascioloides magna) felnőtt életének nagy részét kérődzők májában tölti, petéi az állatok ürülékével kerülnek a külvilágba. Kedvezőtlen körülmények között is sokáig életben képesek maradni, majd nedves környezetben bújnak ki a petékből a miracídiumok, vagyis a csillós lárvák. Köztes gazdájuk a törpe iszapcsiga, amiben tovább fejlődnek, és végül a szabadba jutva betokozódnak. Ebben a metacerkáriának nevezett formában a táplálékkal (növényekkel vagy vízzel) jutnak be a kérődzők szervezetébe, ahol a májban élősködnek.

A parazitávla való fertőzöttség miatt az állat egészsége megromlik, testtömege lecsökken, ráadásul az immunválasz miatt sokszor krónikus gyulladás is kialakul, ami miatt romlik az állóképesség, és az állat más betegségeket is könnyebben kap el.

Az élősködő férget, ahogy a neve is mutatja, Amerikából hurcolták be Olaszországba, később pedig Csehországba és Lengyelországba, vapitik és fehérfarkú szarvasok révén. A Duna menti országokban – köztük Magyarországon, Ausztriában, Szlovákiában, Horvátországban és Szerbiában – az ártéri régiók váltak elsősorban fertőzöttségi gócpontokká. 2018-ban Baranyában és Somogyban is kimutatták jelenlétét, 2020-ban pedig már Somogy vármegye szárazabb részein is felbukkant.

A szakértők úgy vélik, a faj folyamatosan terjed, magyarországi jelenléte már nem „elszigetelt jelenség”, hanem a természetes expanzióval rendelkező folyamat része.

A faj terjedése jól példázza, hogy a parazitológiai problémák és a természetes élőhelyváltozások mennyire összefonódnak a vadgazdálkodással és a mezőgazdasági termeléssel. A hatékony védekezés alapja a tudatos megfigyelés, az élőhelyek ökológiai állapotának fenntartása, valamint a szakmai együttműködés az erdészek, vadászok, állatorvosok és kutatók között – írják.

Kezdőlap    Gazdaság    Idehaza is agresszívan terjed egy veszélyes parazita, már Somogy száraz részein is észlelték

vadgazdálkodás

féreg

kérődzők

őz

szarvas

szarvasmarha

élősködő

májmétely

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
„Megvéd a spekuláció ellen” – Pásztor Szabolcs tisztázta, mi az a pénzügyi védőpajzs

„Megvéd a spekuláció ellen” – Pásztor Szabolcs tisztázta, mi az a pénzügyi védőpajzs

Egy pénzügyi védőpajzs jött létre Magyarország körül az Egyesült Államok és Magyarország közötti megállapodásnak köszönhetően, ami spekuláció idején tudna mozgásteret nyújtani a jegybanknak és a magyar pénzügyi rendszernek – erről beszélt az InfoRádióban Pásztor Szabolcs, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója, aki tagja volt a washingtoni magyar delegációnak.
 

Amerika-szakértő a Trump–Orbán-találkozóról: most ránk irigykednek Nyugaton

Dmitrij Peszkov: Moszkva nem ismeri Orbán Viktor ukrajnai rendezésről szóló kezdeményezéseit

„Mi túlbonyolítjuk” – Lázár János a kampányról és a washingtoni látogatásról

Orbán Viktor: amíg ő az elnök ott, én a kormányfő itt, nem lesz szankció

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Ki járt jobban Donald Trump és Orbán Viktor alkujában? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Napi egy perc: tényleg csak ennyi időnk van könyvet olvasni? Pompor Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.11. kedd, 18:00
Orbán Balázs
a miniszterelnök politikai igazgatója, az MCC kuratóriumának elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Napokon belül eleshet az erődváros, egyre több a gyanús esemény a NATO légterében - Háborús híreink hétfőn

Napokon belül eleshet az erődváros, egyre több a gyanús esemény a NATO légterében - Háborús híreink hétfőn

Az orosz fegyveres erők lassan de biztosan haladnak előre a donbaszi ukrán erődváros, Pokrovszk elfoglalásával. Az Egyesült Királyság szerint Moszkva legutóbb Belgium fölött reptetett kémdrónokat, de általános jelenséggé vált a NATO tagállamok katonai infrastruktúrája fölötti drónozás. Több napnyi csend után újra előkerült Szergej Lavrov orosz külügyminiszter, aki bejelentette: találkozna amerikai kollégájával, Marco Rubioval. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ez a gyermekvédelem 2025-ben a magyar iskolákban: szexuális edukáció és drogprevenció helyett csak tűzoltásra jut idő

Ez a gyermekvédelem 2025-ben a magyar iskolákban: szexuális edukáció és drogprevenció helyett csak tűzoltásra jut idő

Bojti Andrea gyermekpszichológussal beszélgettünk, akit idén a Highlights of Hungary-díjra is jelöltek.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US Senate passes funding bill as historic shutdown nears likely end

US Senate passes funding bill as historic shutdown nears likely end

It will need to be approved by the House and then signed into law by the president before the government can reopen.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 10. 20:35
Vámosztalékon gondolkodik Donald Trump
2025. november 10. 18:51
Az Alkotmánybírósághoz fordul az OTP
×
×
×
×