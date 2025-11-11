Idehaza is agresszívan terjed egy veszélyes parazita, már Somogy száraz részein is észlelték

Egyre újabb vármegyékben jelenik meg Magyarországon is a kérődzők, elsősorban gím- és dámszarvasok élősködője, az amerikai májmétely, amely háziállatokat is megfertőzhet – írja az Agrárszektor. A féreg már nem csupán ártéri területeken, de Baranya és Somogy szárazabb részein is megtalálható, és további terjeszkedésére is fel kell készülni.

Az amerikai májmétely (Fascioloides magna) felnőtt életének nagy részét kérődzők májában tölti, petéi az állatok ürülékével kerülnek a külvilágba. Kedvezőtlen körülmények között is sokáig életben képesek maradni, majd nedves környezetben bújnak ki a petékből a miracídiumok, vagyis a csillós lárvák. Köztes gazdájuk a törpe iszapcsiga, amiben tovább fejlődnek, és végül a szabadba jutva betokozódnak. Ebben a metacerkáriának nevezett formában a táplálékkal (növényekkel vagy vízzel) jutnak be a kérődzők szervezetébe, ahol a májban élősködnek.

A parazitávla való fertőzöttség miatt az állat egészsége megromlik, testtömege lecsökken, ráadásul az immunválasz miatt sokszor krónikus gyulladás is kialakul, ami miatt romlik az állóképesség, és az állat más betegségeket is könnyebben kap el.

Az élősködő férget, ahogy a neve is mutatja, Amerikából hurcolták be Olaszországba, később pedig Csehországba és Lengyelországba, vapitik és fehérfarkú szarvasok révén. A Duna menti országokban – köztük Magyarországon, Ausztriában, Szlovákiában, Horvátországban és Szerbiában – az ártéri régiók váltak elsősorban fertőzöttségi gócpontokká. 2018-ban Baranyában és Somogyban is kimutatták jelenlétét, 2020-ban pedig már Somogy vármegye szárazabb részein is felbukkant.

A szakértők úgy vélik, a faj folyamatosan terjed, magyarországi jelenléte már nem „elszigetelt jelenség”, hanem a természetes expanzióval rendelkező folyamat része.

A faj terjedése jól példázza, hogy a parazitológiai problémák és a természetes élőhelyváltozások mennyire összefonódnak a vadgazdálkodással és a mezőgazdasági termeléssel. A hatékony védekezés alapja a tudatos megfigyelés, az élőhelyek ökológiai állapotának fenntartása, valamint a szakmai együttműködés az erdészek, vadászok, állatorvosok és kutatók között – írják.