Nincs kultúrája az életbiztosításnak, pedig elúszhat a lakás is – Holló Bence az Arénában

Infostart / InfoRádió - Exterde Tibor

A kockázati életbiztosításban és az öngondoskodási, megtakarítási életbiztosításban is nagyon nagy elmaradásban vagyunk, még a régióhoz viszonyítva is – erről beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában Holló Bence, a Magyar Biztosítók Szövetségének elnöke, az NN Biztosító elnök-vezérigazgatója.

Magyarország fejlett piacnak mondható a vagyoni jellegű biztosításokat tekintve, ezek közé tartozik például a gépjármű és a lakás biztosítása, de nincs ez így az életbiztosítások terén.

Mint Holló Bence, a Mabisz elnöke, az NN Biztosító elnök-vezérigazgatója elmondta, az életbiztosítások területén „nagyon alulpenetráltak és alulfejlettek vagyunk”, ezt jelenti, hogy ennek jelenleg nincs igazán még kultúrája itthon.

„Mind a két szegmensben, tehát

a kockázati életbiztosításban és az öngondoskodási-megtakarítási életbiztosításban is nagyon nagy elmaradásban vagyunk, még a régióban is,

nemhogy Nyugat-Európához képest; fő célja is a Mabisznak, hogy erre mindig felhívja a figyelmet" – húzta alá.

Pedig szerinte az öngondoskodást nem is nagyon kellene magyarázni, mégis az emberek például a nyugdíj-biztosítással jellemzően 40-50 éves korban vagy az után kezdenek el foglalkozni, hisz akkor látják, hogy az aktív korszaknak előbb-utóbb vége van.

Azonban a megtakarításoknak van egy sajátosságuk: az időhorizont.

„Ha én nagyon fiatalon kezdem, kis összegeket félretéve, és kockázatosabb, de magasabb hozampotenciállal rendelkező eszközökbe fektetek, amire lehetőség van, akkor a hosszú időhorizont miatt a kockázat is csökken, hiszen a »magas« eszközöknek a volatilitása hosszú időtávon kiegyenlítődik. Másrészről a kamatos kamat miatt a kis összeg is nagyra duzzad később” – érvelt Holló Bence.

Vagyis:

aki huszonéves korban kis összeget félre kezd tenni, az is lehet, hogy sokkal többet ér majd nyugdíjas korban, mint amikor valaki viszonylag idősebb korban próbálkozik már nagyobb összegekkel.

A biztosítási szakember beszélt még a kockázati életbiztosításról is. Szerinte jellemző Magyarországon, hogy amikor egy fiatal, pályakezdő pár gyermekeket vállal, és lakáshitele miatt el is adósodik, sokáig egy kereső van a családban, akkor óriási kockázat keletkezik, hiszen az egy fő családfenntartónak a jövedelme az, amelyik a család anyagi biztonságát jelenti; de ha „valami történik” – még ha az esély kicsi is –, a kockázat nagy, aminek az ember a családját, szeretteit kiteszi.

„Ez biztosítási nyelven azt jelenti, hogy relatíve olcsón lehet nagyon jó életbiztosítást kötni egy fiatalnak, mégsem gondolkodnak erről, holott ez az igazi biztonság, mert ha a bank biztosítja magát, az az én családomnak nem lesz jó, ha a keresőképtelenség beáll; előbb-utóbb anyagi katasztrófát is okozhat ez a helyzet, hiszen a hitel visszafizetése leáll, és adott esetben elúszik az ingatlan is” – figyelmeztetett Holló Bence.

Alább megtekintheti a Holló Bencével folytatott teljes beszélgetést.

Amerika-szakértő a Trump–Orbán-találkozóról: most ránk irigykednek Nyugaton
Riasztó dolgot mondott a német demokráciáról az ország elnöke
 

Ez már katasztrófa: 10 milliós város evakuálását helyezték kilátásba - Rendkívüli bejelentést tett az elnök

Majdnem teljesen kifogytak Irán víztározói, nem kizárt, hogy evakuálni kell a fővárost, Teheránt, ha továbbra sincs esőzés – jelentette be Maszoúd Pezeskián iráni elnök.

Óriási változás élesedik a nyugdíjkorhatáraknál: sok magyar időst érint, erre kell készülni

Az új szabályozás lehetővé teszi, hogy az egészséges, tovább dolgozni kívánó munkavállalók 65 éves koruk után is aktívak maradhassanak.

Several Democrats side with Republicans as lawmakers vote on deal to end US government shutdown

The deal paves the way for the government to reopen but the agreement still needs to clear more vote hurdles.

