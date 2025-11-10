Nincs kultúrája az életbiztosításnak, pedig elúszhat a lakás is – Holló Bence az Arénában

Magyarország fejlett piacnak mondható a vagyoni jellegű biztosításokat tekintve, ezek közé tartozik például a gépjármű és a lakás biztosítása, de nincs ez így az életbiztosítások terén.

Mint Holló Bence, a Mabisz elnöke, az NN Biztosító elnök-vezérigazgatója elmondta, az életbiztosítások területén „nagyon alulpenetráltak és alulfejlettek vagyunk”, ezt jelenti, hogy ennek jelenleg nincs igazán még kultúrája itthon.

„Mind a két szegmensben, tehát

a kockázati életbiztosításban és az öngondoskodási-megtakarítási életbiztosításban is nagyon nagy elmaradásban vagyunk, még a régióban is,

nemhogy Nyugat-Európához képest; fő célja is a Mabisznak, hogy erre mindig felhívja a figyelmet" – húzta alá.

Pedig szerinte az öngondoskodást nem is nagyon kellene magyarázni, mégis az emberek például a nyugdíj-biztosítással jellemzően 40-50 éves korban vagy az után kezdenek el foglalkozni, hisz akkor látják, hogy az aktív korszaknak előbb-utóbb vége van.

Azonban a megtakarításoknak van egy sajátosságuk: az időhorizont.

„Ha én nagyon fiatalon kezdem, kis összegeket félretéve, és kockázatosabb, de magasabb hozampotenciállal rendelkező eszközökbe fektetek, amire lehetőség van, akkor a hosszú időhorizont miatt a kockázat is csökken, hiszen a »magas« eszközöknek a volatilitása hosszú időtávon kiegyenlítődik. Másrészről a kamatos kamat miatt a kis összeg is nagyra duzzad később” – érvelt Holló Bence.

Vagyis:

aki huszonéves korban kis összeget félre kezd tenni, az is lehet, hogy sokkal többet ér majd nyugdíjas korban, mint amikor valaki viszonylag idősebb korban próbálkozik már nagyobb összegekkel.

A biztosítási szakember beszélt még a kockázati életbiztosításról is. Szerinte jellemző Magyarországon, hogy amikor egy fiatal, pályakezdő pár gyermekeket vállal, és lakáshitele miatt el is adósodik, sokáig egy kereső van a családban, akkor óriási kockázat keletkezik, hiszen az egy fő családfenntartónak a jövedelme az, amelyik a család anyagi biztonságát jelenti; de ha „valami történik” – még ha az esély kicsi is –, a kockázat nagy, aminek az ember a családját, szeretteit kiteszi.

„Ez biztosítási nyelven azt jelenti, hogy relatíve olcsón lehet nagyon jó életbiztosítást kötni egy fiatalnak, mégsem gondolkodnak erről, holott ez az igazi biztonság, mert ha a bank biztosítja magát, az az én családomnak nem lesz jó, ha a keresőképtelenség beáll; előbb-utóbb anyagi katasztrófát is okozhat ez a helyzet, hiszen a hitel visszafizetése leáll, és adott esetben elúszik az ingatlan is” – figyelmeztetett Holló Bence.

Alább megtekintheti a Holló Bencével folytatott teljes beszélgetést.