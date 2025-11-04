ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 4. kedd Károly
Construction site of a residential building with scaffolding and large cranes
Nyitókép: fhm, Getty Images

Ingatlanpiac – „innen már csak felfelé vezethet az út”

Infostart / MTI

Ingatlan.com: az év első kilenc hónapjában éves szinten csaknem 50 százalékkal nőtt az érdeklődés az új építésű lakások iránt.

Az év első kilenc hónapjában országosan és éves összevetésben csaknem 50 százalékkal nőtt az érdeklődés az új építésű lakások iránt; a budapesti 25 százalékos erősödéshez képest a vármegyeszékhelyeken 65, a községekben pedig 93 százalékos élénkülés látható - közölte saját adatai alapján az ingatlan.com.

A Központi Statisztikai Hivatal friss adatai szerint január és szeptember között 7490 lakás épült, ez 14 százalékos csökkenés éves szinten. A lakásépítési kedv ugyanakkor erősödött, miután kilenc hónap alatt az egy évvel korábbinál 37 százalékkal több, csaknem 20 ezer lakóingatlan kapott építési engedélyt.

A közlemény idézte Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét, aki elmondta az átadott új lakások számát tekintve nagyon gyengén áll a lakáspiac, "innen már csak felfelé vezethet az út". A fejlődés motorja a lakásépítési kedv élénkülését követő lakóingatlanok átadása lesz. Mind a családi és ikerházak, mind pedig a több tucat vagy több száz lakás megépítését magában foglaló társasházi beruházások a következő években jelennek majd meg átadott lakásként a statisztikákban.

A szakember az új lakások piacán kialakult jelenlegi helyzet kapcsán arra is felhívta a figyelmet, hogy a kereslet az utóbbi hónapokban kiugró mértékben nőtt, részben az Otthon Start program élénkítő hatása miatt.

Az ingatlanhirdetési portál adatai szerint az Otthon Start program júliusi bejelentése óta országosan 76 százalékkal nőtt az új lakások iránti kereslet az előző év azonos időszakához képest. Budapesten a kereslet 49 százalékkal bővült július és október között, a megyei jogú városokban és vármegyeszékhelyeken pedig 86 százalékos volt az élénkülés. A többi településtípusnál még drasztikusabb lökést adott az új lakások iránti igényeknek a kedvezményes, 3 százalékos lakáshitel lehetősége. Az elmúlt négy hónapban a városokban 92 százalékkal, a községekben pedig 142 százalékkal élénkült az új építésű ingatlanok iránti kereslet éves összevetésben.

Arra is kitértek, hogy a jelenlegi kínálatban 17 500 ingatlan hirdetése érhető el 2025-ös vagy annál későbbi átadással. Ezeknek az új építésű lakásoknak és házaknak több mint 30 százaléka budapesti, a vármegyeszékhelyek és megyei jogú városok részesedése pedig 20 százalékos, így minden második eladó új lakóingatlan valamelyik fővárosi kerületben vagy nagyvárosban található.

Hozzátették, hogy október elején a budapesti új lakóingatlanok medián négyzetméterára 1,62 millió forintot tett ki, az eladási árak mediánja pedig súrolja a 113 millió forintot, ami azt jelzi, hogy a budapesti új lakások és házak felét ennél olcsóbban, a másik részét pedig ennél drágábban kínálják eladásra. A vármegyeszékhelyeken és megyei jogú városokban az új lakások és házak átlagos négyzetméterára 1,03 millió forint és 84,7 millió forint a kínálati árak mediánja.

Ingatlanpiac – „innen már csak felfelé vezethet az út"

