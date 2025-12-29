Súlyos helikopter-baleset történt az USA-ban, halálos áldozat is van – videó

A New Jersey államban található Hammonton városa felett összeütközött két helikopter, és a baleset következtében legalább egy ember életét vesztette, egy másik pedig súlyosan megsérült – írja az Origo a Fox News beszámolója alapján.

A hammontoni rendőrség közölte: helyi idő szerint vasárnap délelőtt fél 12 körül kaptak bejelentést a légi katasztrófáról. A hatóságok és a tűzoltók azonnal a helyszínre siettek, és igyekeztek eloltani az egyik lángba borult helikoptert.

Az ütközés a hammontoni városi reptér területén történt. Egy Enstrom F–28A, valamint egy Enstrom 280C típusú légi jármű zuhant le. A helyi tudósítások szerint a helikopteren csak a pilóták tartózkodtak. A helyszínen készült felvételek szerint az egyik helikopter irányíthatatlan pörgésbe kezdett, és így csapódott a földbe.

