Razzia az ünnepi asztal körül: mindenhol lecsaphatnak az ellenőrök

Az országos ellenőrzések a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) irányításával, a vármegyei kormányhivatalok, a járási hivatalok, valamint a Nébih szakembereinek közreműködésével zajlanak. A téli átfogó vizsgálatsorozat az ünnepi időszakhoz kapcsolódó termékekre és célterületekre fókuszál.

Tállai András a közleményben ismertette, hogy a hatósági akció a karácsonyi időszakot megelőzően, november 3-án kezdődik, a szakemberek többek között a friss

sertéshúsok, a savanyú káposzta, a bejgli és a legkedveltebb karácsonyi édességek (szaloncukrok, mikulás figurák, habkarika) előállítását ellenőrzik.

Ezeken felül az ünnep közeledtével az ellenőrök a jégpályáknál és karácsonyi vásárokon forgalmazott forralt borok, karácsonyi puncsok és egyéb alkoholtartalmú italok vizsgálatát is elvégzik. A téli ellenőrzések sorából nem marad ki az élőhal-árusítás felügyelete sem.

A friss húsok esetében kiemelt szempont a nyomonkövethetőség biztosítása. A vágóhidak és daraboló üzemek ellenőrzése során a szakemberek az élelmiszerbiztonságra, ezen belül kiemelten a higiéniára, nyomonkövetésre és önellenőrzésre fókuszálnak.

A karácsonyi édességek, a bejgli és a savanyú káposzta előállítása során a hatósági ellenőrzések a higiéniai szempontok és a nyomonkövethetőség mellett kiterjednek az adalékanyagokra, a kötelező jelölési elemek feltüntetésére, továbbá a Magyar Élelmiszerkönyv és a gyártmánylap előírásainak való megfelelésre. E termékkörök esetén mintavételre is sor kerül a laboratóriumi vizsgálatok elvégzéséhez. A csokoládéknál többek között a termékek növényi zsír- (például pálmaolaj) és összes kakaó szárazanyag-tartalmát, a bejgliknél pedig a dió- és máktölteléket vizsgálják kiemelten – részletezte az államtitkár.

A karácsonyi vásárokra, jégpályákhoz kitelepült vendéglátóknál is alapvető elvárás a higiéniai szabályok betartása, valamint a személyi és tárgyi feltételek biztosítása. A vizsgálatok alkalmával a forgalmazott alkoholos italok, forralt borok, puncsok előállításához használt alapanyagok eredetét igazoló dokumentumokat, továbbá a receptúra meglétét is ellenőrzik a szakemberek. A zavaros, kiválásos, hibás kiszerelésű termékek esetében hatósági mintavétel is történhet, és amennyiben indokolt, azonnali intézkedésként az adott termék forgalomból való kivonására is sor kerülhet – figyelmeztetett a közlemény.

Az elkövetkezendő két hónapban az üzletek és az ideiglenes halárusító helyek is számíthatnak az élőhal-árusítás kiemelt ellenőrzésére.

Ennek során nagy figyelmet kapnak a halak származási dokumentumai, valamint az állatvédelmi szabályok betartása. Az ellenőrök a halak tárolására vonatkozó feltételek mellett azt is vizsgálják, hogy a leölés előtt megfelelően történik-e az állatok kábítása.

Annak érdekében, hogy az ünnepi időszakhoz kapcsolódó termékek esetében az előírások maradéktalanul teljesüljenek, a Nébih kiemelt figyelmet fordít az őstermelőkre, a nagyüzemi és kézműves sörök előállítására, a vadhúsdarabolókra és a halfeldolgozó üzemekre.

A hatóság alapvető célja egész évben a stabil élelmiszer-biztonság. Ez a törekvés kiemelt figyelmet kap a szezonális ellenőrzések alkalmával, melyek közül a téli ellenőrzés-sorozat a biztonságos, nyugodt ünnepeket hivatott garantálni – közölte az Agrárminisztérium.