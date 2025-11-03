Bubenkó Csaba: el kellene gondolkodni, hogyan lehetne jobban felfejleszteni a magyar feldolgozó- és élelmiszeripart

Az Egyenlő.hu, „a modern keresztény-szociális szakszervezet” értékelése szerint az árrésstop fontos intézkedés, mert „abban szab gátat, hogy korlátozza az árrés mértékét. Az áremelkedés mértékét nem tudja megakadályozni, viszont nem mindegy, hogy az emelkedő beszerzési árra hány százalékos árrés kerül, és az mennyivel emeli az árakat” – fejtette ki az InfoRádióban Bubenkó Csaba elnök.

„Ha egy terméket beszerzünk egy áron, a beszerzési árra 10 százalékot lehet rátenni. Eddig nem volt szabályozva ez a rendszer, akár 30-40-50 százalékos árréssel is dolgoztak a különböző kereskedelmi egységek” – mutatott rá.

Megítélése szerint mivel nagyon sokféle termék szerepel az árrésstop által érintett termékek között, azok az alacsonyabb jövedelmű emberek minden nap használt fogyasztási cikkekhez jutnak hozzá akár 30-40 százalékkal is olcsóbban annál, amennyibe egyébként kerülnének az érintett termékek.

Bubenkó Csaba szerint azon kellene még elgondolkodni, hogy

hogyan lehet a magyar feldolgozó- és élelmiszeripart, a hazai kis- és középvállalkozásokat megerősíteni

olyan viszonyok között, ahol a „háttérrendszerek” nagy többsége is külföldi kézben van.

„Ha a magyar vállalkozásokat lehetne erősíteni, ezeket föl lehetne úgy fejleszteni, hogy ki tudja szolgálni a magyar kereskedelmi hálózatot és rendszert, és akkor például a szállítási költségek csökkentésével is lehetne ezen termékek árát csökkenteni” – hívta fel a figyelmet.

Üdvözli a szervezet azt is, hogy a SZÉP-kártyát április 30-ig hideg élelmiszer vásárlására is fel lehet használni. Ez ráadásul szerinte most „ugyanolyan intézkedés, mint ami régebben volt”, és amelynek tapasztalata szerint a SZÉP-kártyával rendelkező emberek jól tudják ezáltal hasznosítani a pénzt, adott esetben napi hideg élelmiszerre. Sok olyan ember van ugyanis, aki nem megy étterembe, nem megy szállodába, nem nyaral, hanem boltba kell, hogy menjen. Bubenkó Csabáék szerint ezért a „nyitás” így egy korrekt intézkedés.