Vagyonokat lehet bukni, ha nincs végrendelet a mikrocégeknél

Az öngondoskodás a magyar társadalom gyengéje. Történelmi okai is vannak, hogy hajlamosak vagyunk mástól várni a megoldást. Ezzel szinte rokon jelenség, hogy a halálról nem beszélünk, tabu témának tartjuk, ami velünk nem történhet meg.

A biztosítások elmulasztása, a takarékosság mellőzése ismert jelenség, a következményei szomorúak.

Van azonban egy eddig mellőzött öngondoskodási téma, az öröklés és a végrendelkezés kérdése, pedig ezek figyelmen kívül hagyása végzetes lehet.

A három fő közelítés, emberi magatartás jelentősen más élethelyzetet jelent a családtagoknak, utódoknak:

Egyesek még életünkben előre elrendezik a magán és a céges vagyonuk sorsát.

Mások végrendelkeznek, ami a haláluk után kerül végrehajtásra.

A nagy többség nem tesz semmilyen lépést.

Az utóbbiak halála esetén a törvényes öröklés szabályai az irányadóak, de azok sokszor nem felelnek meg az örökösök vagy a cég érdekeinek, vagy épp az elhunyt szándékának.

Vannak milliárdos forgalmú egyéni vállalkozók, akiknek a halálakor megáll az élet, blokkolnak a bankszámlák, napok alatt veszélybe kerül a működés, veszendőbe megy a brand - hívja fel a figyelmet egy szaklap.

Lehet olyan betéti társaság, ahol a beltag halála után a család és a kültagok nem tudnak megegyezni. A kötelező beltag hiányában vagy kényszerű alakulás jön vagy megszűnik a cég,

gyakran elveszítve azt, ami az érték volt benne

- a szolgáltatást.

Tízezrével léteznek egyszemélyes - néha alkalmazott nélküli - vállalkozások, cégek, ahol az előrelátás, a végrendelkezés hiánya ellehetetlenülést hoz.