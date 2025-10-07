ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Már nem csapnak össze az árak a nyugdíjasok feje fölött

Infostart

Az Mfor folyamatosan fürkészi a nyugdíjasárkosarat, ebből pedig indexet készít, jól kitapinthatók a folyamatok.

Egy hónap alatt mindössze 156 forintos áremelkedést mért az Mfor nyugdíjasárkosara, a hazai nagy boltláncokban az idősek által jellemzően vásárolt élelmiszerek körében összesen 0,5 százalékos drágulás történt, így a kosár október elején 30 088 forint volt.

Az árkosárindex így 2,5 százalékra csökkent, az idősek árkosarában szereplő élelmiszerek egy év alatt összességében 724 forinttal lettek drágábbak.

Drágább, olcsóbb termékek

Legnagyobb mértékben, 26,5 százalékkal a banán drágult, 13,5 százalékkal a tojás, 10,9 százalékkal pedig a tejfől. Ezzel párhuzamosan egy hónap alatt 16,4 százalékkal vált olcsóbbá az alma.

Ha az éves árváltozásokat tekintjük, sokkal vegyesebb a kép. A drágulásokat a narancslé vezeti, melyért a tavalyinál 54,4 százalékkal kell többet fizetni.

Az almának egyébként volt honnan olcsóbbá válnia, ugyanis október elején 50,4 százalékkal volt drágább, mint egy éve. A tojásért 24, a csirkemellért 23,8 százalékkal kell többet fizetni, mint 2024 októberében. A száraztészta ára egy év alatt 11,4 százalékkal ment feljebb.

Az egy év alatt olcsóbbá vált élelmiszerek sorát a tejföl vezeti, melynek ára 38,9 százalékkal csökkent.

Szorosan a nyomában van a párizsi, ez 34,5 százalékkal kerül kevesebbe, mint egy éve.

A liszt ára 22,1, a trappista sajté 18,9, a margariné 16,6 százalékkal mérséklődött, míg a tej 13,3 százalékkal lett olcsóbb.

Kettő-öt év alatt

Két év alatt az időskori ellátások 12,8 százalékkal emelkedtek, miközben a nyugdíjasok által jellemzően vásárolt élelmiszerek ára 8,9 százalékkal nőtt.

Ha hároméves időtávot nézünk, akkor azt tapasztaljuk, hogy a nyugdíjak 35,5 százalékkal lettek magasabbak. Az árkosárérték ugyanezen időtávon 8,5 százalékkal emelkedett.

Az elmúlt négy évben az ellátások összege 59 százalékkal nőtt, de ha nem vesszük figyelembe a 13. havi nyugdíjat, akkor ez az érték 49,6 százalék. Eközben a kosárban levő termékekért az időseknek 50,6 százalékkal kell mélyebben a pénztárcájukba nyúlniuk.

Ötéves időintervallumon a nyugdíjemelés mértéke 69,2 százalék, 13. havi juttatás nélkül 56 százalék volt, míg az idősek által vásárolt élelmiszerekért 74,4 százalékkal kell többet a pénztáraknál hagyni.

élelmiszer

nyugdíj

árkosár

