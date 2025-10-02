Három makroadatot is közölt magáról Oroszország

Oroszország hazai összterméke (GDP) egy százalékkal nőtt az idei első nyolc hónapban éves összevetésben a gazdaságfejlesztési minisztérium közlése szerint. Éves összevetésben a GDP 0,4 százalékkal nőtt augusztusban a júliusi 0,4 százalékos, a júniusi 1,0 százalékos, a májusi 0,7 százalékos, az áprilisi 1,5 százalékos, a márciusi 1,1 százalékos, a februári 0,5 százalékos és a januári 2,7 százalékos növekedést követően.

A gazdaságfejlesztési minisztérium szeptemberben egy százalékra rontotta az orosz GDP idei növekedésére vonatkozó előrejelzését az áprilisi 2,5 százalékról, a jövő évit pedig 2,4 százalékról 1,3 százalékra változtatta.

Az orosz jegybank júliusban fenntartotta az orosz GDP növekedésére vonatkozó áprilisi előrejelzését az idei évre egy-két százalékon. Jövőre pedig 0,5-1,5 százalékos gazdasági növekedést vár a központi bank.

Munkanélküliség, kiskerforgalom

Az orosz statisztikai hivatal pedig a kiskereskedelmi forgalomról és a munkanélküliségi adatokkal kapcsolatban közölt információkat. A kiskereskedelmi forgalom éves szintű növekedése 2,8 százalékra gyorsult a júliusi 2 százalékról, meghaladta az elemzői várakozások átlagában szereplő 2,3 százalékot.

Az idei első nyolc hónapban az orosz kiskereskedelmi forgalom 2,2 százalékkal nőtt éves összevetésben. Az italokat és dohánytermékeket is tartalmazó élelmiszerek kiskereskedelmi forgalma augusztusban 1,5 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest, ami lassulás a júliusi éves 2,4 százalékhoz képest. Az idei első nyolc hónapban a növekedés mértéke 2,4 százalék volt.

A nem élelmiszer jellegű kiskereskedelmi forgalom augusztusban 4,2 százalékkal bővült a júliusi éves 1,6 százalék után, január-augusztusban pedig 2 százalékkal nőtt.

A munkanélküliség történelmi mélypontra, 2,1 százalékra csökkent augusztusban a júliusi 2,2 százalékról. Tavaly augusztusban a ráta magasabb, 2,4 százalék volt. Idén augusztusban 1 millió 592 ezer munkanélküli volt Oroszországban, 58 ezerrel kevesebb mint júliusban.