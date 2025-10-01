Uniós jogot sérthetett a Sanofi, razziáztak a telephelyein

A Sanofi francia gyógyszercég ugyancsak kedden megerősítette, hogy az Európai Bizottság vizsgálatot tartott németországi és franciaországi telephelyein a szezonális influenzaoltásokkal kapcsolatos, lejárató jellegű visszaélések gyanúja miatt.

A bizottság arról tájékoztatott, hogy gyanúja szerint a vizsgált cég megsérthette az uniós versenyjogi szabályokat, különösen azt, amely tiltja a gazdasági erőfölénnyel való visszaélést. A nyomozás középpontjában olyan lehetséges gyakorlatok állnak, amelyek az unió szerint akár tisztességtelen piaci rossz hír keltésének is minősülhetnek.

A bizottság munkatársait a nemzeti versenyhatóságok képviselői is elkísérték.

Az uniós végrehajtó testület hangsúlyozta: a helyszíni ellenőrzések előzetes vizsgálati lépésnek számítanak, és nem jelentik automatikusan azt, hogy a vállalat versenyellenes magatartást tanúsított volna, illetve nem előlegezik meg az eljárás kimenetelét sem. A bizottság biztosítja az érintett cégek védelemhez való jogát, ideértve a meghallgatáshoz való jogot.

Az ilyen típusú vizsgálatoknak nincs jogszabályban meghatározott határidejük, időtartamuk több tényezőtől függ, például az ügy összetettségétől, az érintett vállalatok együttműködésétől és a jogorvoslati lehetőségek gyakorlásától.

Tavaly októberben a bizottság lezárta a Teva gyógyszeripari óriáscég elleni vizsgálatát, és 462,6 millió eurós bírságot szabott ki a vállalatra erőfölénnyel való visszaélés miatt.

A testület megállapította, hogy a Teva visszaélt a szabadalmi rendszerrel, valódi innováció nélkül hosszabbította meg gyógyszerének a szabadalmi védelmét, miközben lejárató kampányt folytatott egy rivális termékkel szemben.