2025. október 1. szerda Malvin
Nyitókép: 4ig Nyrt.

2Connect: új nagykereskedelmi óriás a magyar távközlési piacon

Infostart

A 4iG Csoport új tagvállalataként lépett színre a 2Connect Távközlési Infrastruktúra és Hálózati Szolgáltatások Kft., Magyarország egyik legnagyobb, kizárólag nagykereskedelmi, vezetékes távközlési és infokommunikációs infrastruktúra-szolgáltatásokat nyújtó vállalata. A társaság a korábbi Invitech, Antenna Hungária, DIGI és One Magyarország hálózati infrastruktúrájának egybeolvadásával jött létre, a hazai távközlési piac egyik legnagyobb szerkezeti átalakulásaként, 2Connect márkanév alatt.

A 2Connect cégjogi megalakulása egyben a 4iG Csoport 2023-ban bejelentett, átfogó transzformációs programjának lezárását is jelenti. A program alapja a nemzetközi telekommunikációs piacokon is ismert és alkalmazott strukturális szeparáció, amellyel a 4iG a csoport távközlési vállalatait először lakossági és üzleti-kiskereskedelmi, valamint nagykereskedelmi infrastruktúra vállalatokká alakította, majd a szétválasztott funkcióknak megfelelően integrálta azok működését – írja közleményében a 4iG Csoport.

A transzformációs folyamat során így jött létre a kiskereskedelmi tevékenységeket lefedő One Magyarország Zrt., valamint záró lépésként, 2025. október elsején az infrastruktúra vállalat, a 2Connect. Az átalakítás eredményeként a 4iG Csoport olyan robusztus, országos hálózati infrastruktúra vállalatot hozott létre, amely hosszú távon biztosítja a cégcsoport távközlési vállalatainak stabil és versenyképes működését, valamint megbízható, skálázható technológiai nagykereskedelmi hátteret nyújt kiskereskedelmi távközlési partnerek számára, ezzel hozzájárulva a magyar és regionális digitális gazdaság fejlődéséhez.

Semleges nagykereskedelmi vezetékes infrastruktúra szolgáltatóként a 2Connect távközlési, műszaki, valamint a teljes infokommunikációs rendszereket kiszolgáló hálózati és adatközponti infrastruktúra-megoldásokat kínál nagykereskedelmi távközlési partnerei és kiskereskedelmi elektronikus hírközlési szolgáltatók számára.

A vállalat közel 42 ezer kilométeres optikai hálózattal, 15 ezer mikrohullámú végponttal és közel 6 500 négyzetméter adatközponti kapacitással rendelkezik. Gerinchálózatával és nemzetközi szolgáltatásaival összeköti Európa keleti és nyugati gazdasági szereplőit. Ez a robusztus infrastruktúra nagyobb kapacitást, megbízhatóbb szolgáltatásokat, rugalmas méretezhetőséget és gyorsabb hálózati fejlesztési lehetőségeket biztosít az ügyfelek számára.

A vállalat portfóliójának része többek között a nagykereskedelmi adatátvitel, a bérelt vonali és IPVPN megoldások, a TV-jel tranzit, a sötétszálas és WDM-alapú hálózat, valamint az infrastruktúra-bérlet és az adatközponti infrastruktúra szolgáltatások (kolokáció, terület alapú szerverelhelyezés). A 2Connect 12 földrajzilag elkülönülő adatközpontban – köztük TIER III minősítésű létesítményben – biztosítja a szolgáltatásokhoz a magas rendelkezésre állást.

A vállalat országos lefedettségű hálózata 330 csomóponton és 11 határátlépési ponton keresztül közvetlen kapcsolatban áll a nemzetközi adatforgalmi útvonalakkal, valamint a több mint 9 000 kormányzati végpontot, több mint 100 kábel TV társaságot és a hazai mobilszolgáltatói piacot is kiszolgálja.

„A 4iG Csoport az elmúlt években tudatos építkezéssel vált Magyarország és a régió egyik vezető infokommunikációs vállalatcsoportjává. A 2Connect ennek a transzformációnak a kézzelfogható eredménye: egy olyan pillér, amely stabilitást, új fejlődési és növekedési potenciált hoz a csoport működésébe. A jövő gazdaságában az adat és a kapcsolat ugyanolyan alapvető erőforrás, mint a víz vagy a levegő – ezt az erőforrást biztosítja mostantól a 2Connect” – hangsúlyozta Fekete Péter, a 4iG Csoport vezérigazgatója.

„A 2Connect létrehozásával az Invitech, az Antenna Hungária és a DIGI vezetékes hálózata, valamint üzleti szolgáltatásai, illetve a One Magyarország hálózati kapacitásai mostantól egy vállalatban egyesülnek és egységes irányítás alatt működnek. Ezzel stabil, megbízható és rugalmas infrastruktúrát biztosítunk, amelyre partnereink hosszú távon építhetnek. Semleges, nagykereskedelmi szolgáltatóként egyik legfontosabb célunk, hogy jövő kihívásaira is kész szolgáltatásainkkal nemcsak a hazai, hanem a nemzetközi piacokon is meghatározó szereplővé váljunk” – mondta Papp-Gerlei Gyöngyvér, a 2Connect vezérigazgatója.

A 2Connect jövőbeni legfontosabb céljai a hazai optikai gerinc és lefedő hálózat folyamatos fejlesztése, a teljes piac támogatása skálázható megoldásokkal a 4iG csoporton belül és azon kívül, valamint, hogy kialakítsa a lakossági szolgáltatások teljes műszaki támogatásának képességét. A magas szintű szakértelemmel és több évtizedes tapasztalattal rendelkező mérnöki és üzemeltetési csapat, valamint a legmodernebb technológiák integrálása garantálják, hogy a 2Connect szolgáltatásai megfeleljenek a jövő kihívásainak is.

