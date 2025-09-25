ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.46
usd:
334.58
bux:
98355.31
2025. szeptember 25. csütörtök Eufrozina, Kende
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Unsplash

Pásztor Szabolcs: komoly hatása van a gazdaságokra a visszaállított határellenőrzéseknek

Infostart / InfoRádió - Tatár Tímea

Rövid távon nehéz elképzelni, hogy visszaforduljon az a negatív hatás, amit a schengeni övezetben bevezetett belső határellenőrzések okoznak – mondta az InfoRádióban az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója.

Szétesik a schengeni térség a bevándorlás miatt? – teszi fel a kérdést legújabb írásában az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány. Az elmúlt években a fokozódó migráció miatt számos uniós tagállam vezette be ismét a belső határok ellenőrzését, aminek az európai állampolgárok szabad mozgását korlátozva gazdasági következményei is vannak.

Az európai integráció egyik legnagyobb vívmánya a schengeni térség, illetve a szabad munkaerőáramlás, és minden olyan tényező, ami lassítja a munkaerő áramlását, vagy meg is akadályozza, ezt a vívmányt ássa alá. Számos helyen vezettek be határellenőrzést a schengeni rendszerbe tartozó országok. Lengyelország a Litvániával és Németországgal közös határszakaszokon léptetett életbe ilyen ellenőrzést, Németország az összes szárazföldi, légi és vízi határátkelőhelyen nyúlt ehhez az intézkedéshez, és Hollandia esetében is vannak ilyen intézkedések. Az Európai Bizottságnak van is egy becslése arra, hogy milyen előnyt hoz a szabad munkaerőáramlás, illetve milyen hátrányt, gazdasági kárt okoz ennek a hiánya.

„A friss adatok szerint egy évtized alatt nagyjából 230 milliárd eurónyi gazdasági kár jelenhetett meg, amit legnagyobb mértékben a napi szinten utazó közel 1,7 millió munkavállaló közlekedésének lelassulása okoz, de ezzel együtt lelassult az áruk szabad áramlása is” – mondta az InfoRádióban Pásztor Szabolcs.

Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója úgy látja, hogy rövid távon nagyon nehéz elképzelni, hogy ez a folyamat visszafordul. Egyrészt szükséges hozzá a tagállamok közti bizalom, hosszabb távon pedig komoly erőfeszítések kellenének leginkább annak kapcsán, hogy a külső uniós határokon fel tudják tartóztatni az illegálisan bevándorolni kívánókat.

Pásztor Szabolcs idézett egy 2016-os elemzést is, amely szerint a schengeni övezeten belüli szabad mozgás tartós korlátozása 10-20 százalékkal veti vissza a kereskedelmi forgalmat, és egyébként ennek látható hatása van a területi GDP-re is, 0,8 százalékkal csökken ebben az esetben a GDP. Vagyis a határellenőrzés csak egy technikai jellegű ellenőrzésnek tűnik, ám gazdasági hatással jár.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Gazdaság    Pásztor Szabolcs: komoly hatása van a gazdaságokra a visszaállított határellenőrzéseknek

migráció

schengeni övezet

oeconomus gazdaságkutató alapítvány

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ezt mondta szerdán Donald Trumpnak Orbán Viktor - Kormányinfó

Ezt mondta szerdán Donald Trumpnak Orbán Viktor - Kormányinfó

Vitályos Eszter kormányszóvivő és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter tájékoztatta a nyilvánosságot a szerdai kormányülés friss döntéseiről. Szó volt az Otthon Startról, a nemzeti konzultációról, az Orbán–Trump-telefonról, az energiadiverzifikációról és a Szőlő utcai javítóintézet körüli helyzetről.
 

Szijjártó Péter: Nyugat-Európa titokban vásárol orosz kőolajat - videó

Orosz-amerikai külügyminiszteri megbeszélés, árnyékában egy Orbán-Trump eszmecsere

A Kreml nagyon bízik Donald Trumpban, akkor is, ha most máshogyan beszél

VIDEÓ
Gáza: Háború, utolsó vérig? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Eszkalálódik-e a háború a légtérsértések miatt? Kis-Benedek József, Inforádió, Aréna
Hogyan kerüljük el a karambolt ködben, jégen, vadveszélyben? Zsurzs Jenő, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.25. csütörtök, 18:00
Csizmazia Gábor
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
A brit olajóriás szerint sokkal több kőolajra lesz szükség, mint gondoltuk

A brit olajóriás szerint sokkal több kőolajra lesz szükség, mint gondoltuk

A brit olajóriás BP felülvizsgálta korábbi előrejelzését, és most már úgy látja, hogy az olajkereslet növekedése folytatódik az évtized végéig, a csúcspontot legkorábban 2030-ban érheti el - írta a Bloomberg.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nagy baleset érte Barbinek Paulát: az időjárás a ludas, sokkoló, ami történt

Nagy baleset érte Barbinek Paulát: az időjárás a ludas, sokkoló, ami történt

Barbinek Paula, az Ázsia Expressz versenyzője motorbalesetet szenvedett, de állapota stabil - édesanyja szerint nincs ok aggodalomra.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Former French president Sarkozy given five year sentence in Libya case

Former French president Sarkozy given five year sentence in Libya case

The former French president was found guilty of criminal conspiracy but cleared of other charges.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 25. 12:51
Az olasz kormány ismét sarcot vetne ki a bankokra
2025. szeptember 25. 11:32
Jó hír az e-autóra vágyóknak: az elmúlt egy évben már csökkent az áruk
×
×
×
×