Pásztor Szabolcs: komoly hatása van a gazdaságokra a visszaállított határellenőrzéseknek

Szétesik a schengeni térség a bevándorlás miatt? – teszi fel a kérdést legújabb írásában az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány. Az elmúlt években a fokozódó migráció miatt számos uniós tagállam vezette be ismét a belső határok ellenőrzését, aminek az európai állampolgárok szabad mozgását korlátozva gazdasági következményei is vannak.

Az európai integráció egyik legnagyobb vívmánya a schengeni térség, illetve a szabad munkaerőáramlás, és minden olyan tényező, ami lassítja a munkaerő áramlását, vagy meg is akadályozza, ezt a vívmányt ássa alá. Számos helyen vezettek be határellenőrzést a schengeni rendszerbe tartozó országok. Lengyelország a Litvániával és Németországgal közös határszakaszokon léptetett életbe ilyen ellenőrzést, Németország az összes szárazföldi, légi és vízi határátkelőhelyen nyúlt ehhez az intézkedéshez, és Hollandia esetében is vannak ilyen intézkedések. Az Európai Bizottságnak van is egy becslése arra, hogy milyen előnyt hoz a szabad munkaerőáramlás, illetve milyen hátrányt, gazdasági kárt okoz ennek a hiánya.

„A friss adatok szerint egy évtized alatt nagyjából 230 milliárd eurónyi gazdasági kár jelenhetett meg, amit legnagyobb mértékben a napi szinten utazó közel 1,7 millió munkavállaló közlekedésének lelassulása okoz, de ezzel együtt lelassult az áruk szabad áramlása is” – mondta az InfoRádióban Pásztor Szabolcs.

Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója úgy látja, hogy rövid távon nagyon nehéz elképzelni, hogy ez a folyamat visszafordul. Egyrészt szükséges hozzá a tagállamok közti bizalom, hosszabb távon pedig komoly erőfeszítések kellenének leginkább annak kapcsán, hogy a külső uniós határokon fel tudják tartóztatni az illegálisan bevándorolni kívánókat.

Pásztor Szabolcs idézett egy 2016-os elemzést is, amely szerint a schengeni övezeten belüli szabad mozgás tartós korlátozása 10-20 százalékkal veti vissza a kereskedelmi forgalmat, és egyébként ennek látható hatása van a területi GDP-re is, 0,8 százalékkal csökken ebben az esetben a GDP. Vagyis a határellenőrzés csak egy technikai jellegű ellenőrzésnek tűnik, ám gazdasági hatással jár.