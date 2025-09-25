ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.65
usd:
332.46
bux:
98414.62
2025. szeptember 25. csütörtök Eufrozina, Kende
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Panoramic aerial view of Rome
Nyitókép: bloodua / Getty

Az olasz kormány ismét sarcot vetne ki a bankokra

Infostart

A gazdasági miniszter szerint a pénzintézeteknek hozzá kellene járulnia a költségvetéshez az elmúlt évek jelentős nyereségei után.

Giancarlo Giorgetti olasz gazdasági miniszter kedden kijelentette, hogy az olasz bankszektor az elmúlt öt évben „sztratoszférikus profitot” termelt, ezért hozzá kell járulnia az állami költségvetéshez – írja a Reuters híradása nyomán a Portfolio.

Az olasz kormány egyelőre vizsgálja, hogyan finanszírozhatná a jövő hónapban bemutatandó 2026-os költségvetés részeként tervezett több milliárd eurós adócsökkentést. A gazdasági miniszter szerint az lenne logikus, ha „mindenki hozzájárulna” a költségvetéshez. Nem kényszerből, hanem tárgyalás útján szeretnék ezt elérni – tette hozzá.

A kormány által 2024 végén bevezetett intézkedéscsomag már mintegy 4 milliárd eurót vont el a bankoktól az idei költségvetés finanszírozására. Sajtóértesülések szerint Giancarlo Giorgetti kormányzó pártja, a Liga azt szeretné, ha a bankok több mint 1 milliárd euróval járulnának még hozzá a 2026-os költségvetéshez is.

Kezdőlap    Gazdaság    Az olasz kormány ismét sarcot vetne ki a bankokra

olaszország

költségvetés

gazdasági miniszter

bankszektor

hozzájárulás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Csicsmann László: az önálló palesztin állam ma már nem csak a globális Dél ügye

Csicsmann László: az önálló palesztin állam ma már nem csak a globális Dél ügye
Felvetődik az emberben az a kérdés, hogyha nem lett volna a terrortámadás, akkor sor kerülne-e ma egy ilyen elismerési hullámra? – polemizált a palesztin állam növekvő számú elismerése kapcsán Csicsmann László Közel-Kelet szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanára, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója az InfoRádió Aréna című műsorában.
Ezt mondta szerdán Donald Trumpnak Orbán Viktor - Kormányinfó

Ezt mondta szerdán Donald Trumpnak Orbán Viktor - Kormányinfó

Vitályos Eszter kormányszóvivő és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter tájékoztatta a nyilvánosságot a szerdai kormányülés friss döntéseiről, majd újságírói kérdésekre is válaszoltak. Jelentős részben szó volt a nemzeti konzultációról, az Orbán-Trump-telefonról, az energiadiverzifikációról és a Szőlő utcai gyermekvédelmi intézmény körül kialakult helyzetről.
 

Orosz-amerikai külügyminiszteri megbeszélés, árnyékában egy Orbán-Trump eszmecsere

VIDEÓ
Gáza: Háború, utolsó vérig? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Eszkalálódik-e a háború a légtérsértések miatt? Kis-Benedek József, Inforádió, Aréna
Hogyan kerüljük el a karambolt ködben, jégen, vadveszélyben? Zsurzs Jenő, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.25. csütörtök, 18:00
Csizmazia Gábor
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
3300 milliárd eurós adósság nyomása alatt: így egyensúlyoz az új vezér a politikai káosz és a piacok között

3300 milliárd eurós adósság nyomása alatt: így egyensúlyoz az új vezér a politikai káosz és a piacok között

Nehéz helyzetben próbálja meggyőzni a befektetőket a költségvetési hiány kezeléséről a francia kormány  – jelentette a Bloomberg.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Teljes a káosz a palackvisszaváltásnál: foghatják a fejüket a vásárlók a kezelési díjak változása miatt

Teljes a káosz a palackvisszaváltásnál: foghatják a fejüket a vásárlók a kezelési díjak változása miatt

A 200 négyzetméternél kisebb boltok folyamatosan jelzik a szerződéskötési szándékukat, ugyanakkor a 400 négyzetméternél nagyobb boltok a változások veszteseinek érzik magukat.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Denmark says 'professional actor' behind drone incursions over its airports

Denmark says 'professional actor' behind drone incursions over its airports

But the defence minister says there is no evidence of Russian involvement after the latest incident.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 25. 11:32
Jó hír az e-autóra vágyóknak: az elmúlt egy évben már csökkent az áruk
2025. szeptember 25. 09:49
Kartell: pert indított a Mol több vállalattal szemben
×
×
×
×