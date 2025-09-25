Az olasz kormány ismét sarcot vetne ki a bankokra

Giancarlo Giorgetti olasz gazdasági miniszter kedden kijelentette, hogy az olasz bankszektor az elmúlt öt évben „sztratoszférikus profitot” termelt, ezért hozzá kell járulnia az állami költségvetéshez – írja a Reuters híradása nyomán a Portfolio.

Az olasz kormány egyelőre vizsgálja, hogyan finanszírozhatná a jövő hónapban bemutatandó 2026-os költségvetés részeként tervezett több milliárd eurós adócsökkentést. A gazdasági miniszter szerint az lenne logikus, ha „mindenki hozzájárulna” a költségvetéshez. Nem kényszerből, hanem tárgyalás útján szeretnék ezt elérni – tette hozzá.

A kormány által 2024 végén bevezetett intézkedéscsomag már mintegy 4 milliárd eurót vont el a bankoktól az idei költségvetés finanszírozására. Sajtóértesülések szerint Giancarlo Giorgetti kormányzó pártja, a Liga azt szeretné, ha a bankok több mint 1 milliárd euróval járulnának még hozzá a 2026-os költségvetéshez is.