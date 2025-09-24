ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.1
usd:
330.67
bux:
98804.66
2025. szeptember 24. szerda Gellért, Mercédesz
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Unsplash

A súlyos járvány miatt eltűnhetnek a kedvenc sajtjaink

Infostart

Állatok százezreit kellett leölni: Görögország súlyos állategészségügyi válsággal néz szembe. Juhhimlőjárvány tombol, amely nemcsak a juhokat, hanem a kecskéket is érinti.

Görögországban a nagyon fertőző vírus miatt tömeges állatleölésekre van szükség, a hatóságok pedig vészhelyzetet hirdettek. Az érintett gazdák közül már 1100-an voltak kénytelenek bezárni gazdaságukat – írja az agroinform.hu.

A legsúlyosabban Thesszália régiója érintett, ahol az elmúlt egy évben több mint 260 ezer állatot pusztítottak el, ami az ország teljes juh- és kecskeállományának mintegy 2 százalékát jelenti.

A járvány drámai gazdasági következményekkel jár: az állattenyésztési ágazat becslések szerint már több mint 350 millió eurós kárt szenvedett el az elmúlt 14 hónap során. A probléma azonban túlmutat az állattartáson – az élelmiszerárak emelkedése már most is érzékelhető, és a jövőben további drágulás várható.

Különösen nagy veszélybe került a feta sajt, Görögország legismertebb exportterméke.

A juh- és kecsketej jelentős része Thesszáliából származik, amely az ország tej- és fetatermelésének csaknem harmadát adja. A járvány ezért ellátási zavarokat és jelentős árnövekedést okozhat.

A görög hatóságok tíznapos vészhelyzeti cselekvési tervet dolgoztak ki, amelynek részeként állatorvosokat küldenek a fertőzött gazdaságokhoz, fertőtlenítőzónákat jelölnek ki a főbb szállítási útvonalak mentén, és korlátoznák az állatok szállítását az egész országban.

Az érintettek szerint azonban az intézkedések elkéstek, és már csak tűzoltásra alkalmasak. Eközben az agrártárca továbbra is vonakodik országos oltási programot indítani, mivel attól tartanak, hogy ez negatívan hatna az évi 78 millió eurós fetaexportra.

Kezdőlap    Gazdaság    A súlyos járvány miatt eltűnhetnek a kedvenc sajtjaink

görögország

járvány

juh

sajt

kecske

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Áramszünet volt a zaporizzsjai atomerőműben a harcok miatt

Áramszünet volt a zaporizzsjai atomerőműben a harcok miatt

Az erőműben dízelgenerátorokra álltak át az ukránok szerint, ami „súlyos megsértése a létesítmény normál üzemeltetési feltételeinek”. Az erőművet elfoglalták az oroszok, de ők támadják az azt árammal ellátó ukrán energetikai infrastruktúrát is.
 

Oroszország: már elektronikusan sorozzák be a fiatalokat, nehezebb elbújni a behívó elől

„Lelőjük a légterünket megsértő orosz gépeket” – közölték a lengyelek után a svédek is

Európai drónfal: a magyar és szlovák vélemény nem számít?

VIDEÓ
Eszkalálódik-e a háború a légtérsértések miatt? Kis-Benedek József, Inforádió, Aréna
Hogyan kerüljük el a karambolt ködben, jégen, vadveszélyben? Zsurzs Jenő, Inforádió, Aréna
Bóka János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.24. szerda, 18:00
Csicsmann László
Közel-Kelet szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Támadás alá vették Moszkvát, ma találkozik Trump és Zelenszkij - Híreink az orosz-ukrán frontról kedden

Támadás alá vették Moszkvát, ma találkozik Trump és Zelenszkij - Híreink az orosz-ukrán frontról kedden

Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ma a 80. ENSZ-közgyűlés margóján fog találkozni New Yorkban. A Kyiv Independent szerint a két vezető legutóbb augusztus közepén tárgyalt személyesen a Fehér Házban. Az Ukrajinszka Pravda mindeközben arról számolt be, hogy tegnap este ukrán drónok támadták meg Moszkvát. Az orosz főváros felett kilenc drónt lőttek le a polgármester tájékoztatása szerint, személyi sérülés nem történt. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Szent-Györgyi Albert Orvosi díj: így zajlik a jelölés, ennyi pénzjutalom jár a kitüntetés mellé

Szent-Györgyi Albert Orvosi díj: így zajlik a jelölés, ennyi pénzjutalom jár a kitüntetés mellé

Szent-Györgyi Albert Orvosi Díj 2025: kik a jelöltek, milyen határidőkre kell figyelni? Tudd meg, mit kell tudni Szent-Györgyi Albert Nobel-díjáról, miért kapta ezt az elismerést!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Casualties from Israeli strikes overwhelm Gaza City medics

Casualties from Israeli strikes overwhelm Gaza City medics

Australian doctors say they are having to operate in filthy conditions with few or no anaesthetics.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 23. 21:02
Kiderült, mennyibe kerül jelenleg egy átlagos lakás biztosítása
2025. szeptember 23. 20:57
Jóváhagyta a jegybank a 4iG kötelező vételi ajánlatát a Rába-törzsrészvényekre
×
×
×
×