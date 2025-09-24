A súlyos járvány miatt eltűnhetnek a kedvenc sajtjaink

Görögországban a nagyon fertőző vírus miatt tömeges állatleölésekre van szükség, a hatóságok pedig vészhelyzetet hirdettek. Az érintett gazdák közül már 1100-an voltak kénytelenek bezárni gazdaságukat – írja az agroinform.hu.

A legsúlyosabban Thesszália régiója érintett, ahol az elmúlt egy évben több mint 260 ezer állatot pusztítottak el, ami az ország teljes juh- és kecskeállományának mintegy 2 százalékát jelenti.

A járvány drámai gazdasági következményekkel jár: az állattenyésztési ágazat becslések szerint már több mint 350 millió eurós kárt szenvedett el az elmúlt 14 hónap során. A probléma azonban túlmutat az állattartáson – az élelmiszerárak emelkedése már most is érzékelhető, és a jövőben további drágulás várható.

Különösen nagy veszélybe került a feta sajt, Görögország legismertebb exportterméke.

A juh- és kecsketej jelentős része Thesszáliából származik, amely az ország tej- és fetatermelésének csaknem harmadát adja. A járvány ezért ellátási zavarokat és jelentős árnövekedést okozhat.

A görög hatóságok tíznapos vészhelyzeti cselekvési tervet dolgoztak ki, amelynek részeként állatorvosokat küldenek a fertőzött gazdaságokhoz, fertőtlenítőzónákat jelölnek ki a főbb szállítási útvonalak mentén, és korlátoznák az állatok szállítását az egész országban.

Az érintettek szerint azonban az intézkedések elkéstek, és már csak tűzoltásra alkalmasak. Eközben az agrártárca továbbra is vonakodik országos oltási programot indítani, mivel attól tartanak, hogy ez negatívan hatna az évi 78 millió eurós fetaexportra.