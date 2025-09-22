ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.96
usd:
332.4
bux:
100099.05
2025. szeptember 22. hétfő Móric
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
fotó: Infostart
Nyitókép: Infostart

Vége a bécsi közlekedési csodának

Infostart

Több mint tíz év után először emelkedik a bécsi éves közlekedési bérlet ára. A 2026-tól érvényes új díjszabás szerint a bérlet ára az eddigi 365 euróról 467 euróra emelkedik.

Bécs a világ egyik legélhetőbb városaként ismert, amelynek egyik kulcseleme a megbízható és megfizethető tömegközlekedési rendszer. A 2012-ben bevezetett, naponta mindössze egy euróba kerülő éves bérlet, a "365-eurós jegy" a város mobilitási modelljének szimbólumává vált.

Jelenleg a bécsiek csaknem fele használja ezt a bérlettípust.

Az áremelést a városvezetés az inflációval és a megnövekedett üzemeltetési költségekkel indokolja - írja a diepresse.com.

Szakértők azonban politikai döntésnek tartják, amely kevés pénzügyi hasznot hoz, de veszélyezteti a város befogadó mobilitási modelljét. A kritikusok szerint a díjemelés egyenlőtlenségeket teremthet a közlekedésben, és negatívan befolyásolhatja a városban élők mindennapi életét.

Kezdőlap    Gazdaság    Vége a bécsi közlekedési csodának

bécs

áremelés

tömegközledés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Bóka János, Inforádió, Aréna
Harcban a lengyelek: orosz drónokkal, egymással és az EU-val is. Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
Ukrajnai háború: Elfogy az ember, elfogy a pénz? Resperger István, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.22. hétfő, 18:00
Pletser Tamás
az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Sokáig csak testépítők szedték, ám váratlan jó hatása lehet az agyra egy népszerű étrendkiegészítőnek

Sokáig csak testépítők szedték, ám váratlan jó hatása lehet az agyra egy népszerű étrendkiegészítőnek

A kreatint, amely eredetileg testépítők és sportolók teljesítménynövelő kiegészítője volt, ma már egyre többen használják a kognitív funkciók javítására is. A természetes vegyület nemcsak az izomteljesítményt fokozhatja, hanem potenciálisan segíthet a memória, a hangulat és a koncentráció javításában is - írja a BBC.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Brutálisan emelkedik a kutyatartók &quot;adója&quot;: ráfizethet az is, akinek macskája, más kisállata van

Brutálisan emelkedik a kutyatartók &quot;adója&quot;: ráfizethet az is, akinek macskája, más kisállata van

Mint minden más szolgáltatás, úgy az utóbbi években az állatorvosok díja is jelentősen megemelkedett.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump hails Charlie Kirk as 'American hero' as thousands fill memorial service

Trump hails Charlie Kirk as 'American hero' as thousands fill memorial service

Kirk's widow, Erika, also delivers a tearful speech, saying she forgives her husband's alleged killer.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 22. 05:00
Szigorodó szabályok a szemétszállításban, lesz, amiért fizetni kell
2025. szeptember 22. 03:58
Már egy peremkerületben is fizetős lesz a parkolás
×
×
×
×