Vége a bécsi közlekedési csodának

Bécs a világ egyik legélhetőbb városaként ismert, amelynek egyik kulcseleme a megbízható és megfizethető tömegközlekedési rendszer. A 2012-ben bevezetett, naponta mindössze egy euróba kerülő éves bérlet, a "365-eurós jegy" a város mobilitási modelljének szimbólumává vált.

Jelenleg a bécsiek csaknem fele használja ezt a bérlettípust.

Az áremelést a városvezetés az inflációval és a megnövekedett üzemeltetési költségekkel indokolja - írja a diepresse.com.

Szakértők azonban politikai döntésnek tartják, amely kevés pénzügyi hasznot hoz, de veszélyezteti a város befogadó mobilitási modelljét. A kritikusok szerint a díjemelés egyenlőtlenségeket teremthet a közlekedésben, és negatívan befolyásolhatja a városban élők mindennapi életét.