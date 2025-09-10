ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.03
usd:
335.69
bux:
101532.64
2025. szeptember 10. szerda Hunor, Nikolett
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Pexels.com

Csökkentek a járatkésések, de nagy változások vannak Magyarországon is

Infostart

A légiforgalom áramlásszervezésével összefüggő, útvonalon regisztrált késések 27 százalékkal csökkentek az európai légtérben a tavalyi azonos időszakhoz képest, járatonként átlagosan 3,9 percre – közölte az Eurocontrol.

Az Eurocontrol jelentése szerint jelentősen javult az európai nemzeti léginavigációs szolgáltatók teljesítménye az idei nyári csúcsidőszakban. Az airportal.hu azt írja, június elejétől augusztus végéig összesen 3 millió 231 ezer, átlagosan napi 35 122 járat közlekedett a légtérben, amely a tavalyi azonos időszak forgalmát három, míg a járvány előtti, 2019-es év nyaráét egy százalékkal haladta meg.

A légiforgalom áramlásszervezésével összefüggő, útvonalon regisztrált késések 27 százalékkal csökkentek a tavalyi azonos időszakhoz képest, járatonként átlagosan 3,9 percre. Ezen belül jelentősen, 37 százalékkal csökkent az időjárás miatti átlagos késés, a léginavigációs szolgálatok kapacitása és a légiforgalmi irányító szakemberek rendelkezésre állása miatti késéseket pedig 25-25 százalékkal sikerült visszaszorítani

A járatok 71 százaléka érkezett menetrendhez képest 15 percen belül, ami 6,5 százalékpontos javulás tavalyhoz képest,

bár még mindig 1,5 százalékponttal elmarad a 2019-es szinttől.

A forgalom növekedése ugyanakkor nem egyenletesen oszlott el az országok között, az északnyugati-délkeleti forgalmi tengelyen (ahol hazánk is fekszik) jelentősen meghaladta az átlagot a forgalom bővülése. Ennek oka részben az ukrán légtér 2022 februárja óta tartó zárva tartása, amely miatt 20 százalékkal csökkent a rendelkezésre álló légtér mérete, így az érintett járatoknak kerülniük kell.

A javulás az európai hálózatirányító (Eurocontrol Network Manager), az országok légiforgalmi irányító szolgálatai, a repülőterek és a légitársaságok közötti, a tervezés és a koordináció területén alkalmazott szorosabb együttműködésnek és a bevezetett egységes folyamatoknak is köszönhető a jelentés szerint.

A járatonkénti 3,9 perces, átlagos késés ugyanakkor még mindig jelentősen meghaladja a kitűzött fél perces célértéket, és negatív hatással van az utasok mellett a légitársaságok teljesítményére is. Ennek fő oka továbbra is a strukturális kapacitáshiány, amelyet főként a légiforgalmi irányítók elégtelen száma okoz egyes országok szolgáltatóinál. Emellett szükség van a légterek szerkezetének javítására, valamint a technológiai modernizáció felgyorsítására.

Kezdőlap    Gazdaság    Csökkentek a járatkésések, de nagy változások vannak Magyarországon is

járat

késés

eurocontrol

repülő

légiközlekedés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Meggondolatlanul veszélyes eszkaláció - vészjóslót mondott a német külügyminiszter

"Meggondolatlanul veszélyes eszkaláció" - vészjóslót mondott a német külügyminiszter
Elítélte a német kormány szerdán, hogy katonai drónokkal megsértették a lengyel légteret.
 

Még több orosz drón lehetett Lengyelország felett

Így lőtték le a lengyelek az orosz drónokat: több ország harci gépei segítettek – részletek

Békülékenyebbre váltottak az oroszok drónügyben

Lengyelország szorgalmazza a NATO 4. cikkelyének aktiválását

Dróntámadás Lengyelország ellen: Orbán Viktor és Magyar Péter is megszólalt

VIDEÓ
Macron: Lemondás vagy új választások? Fejérdy Gergely, Inforádió, Aréna
Peking, Washington és a körkörös Európai Unió. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
A Balaton jövője: melyik forgatókönyv igaz? Vasas Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.11. csütörtök, 18:00
Nagy Gábor Bálint
legfőbb ügyész
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Eljött a vadbalesetek szezonja, a károk jó részét az autósok fizetik

Eljött a vadbalesetek szezonja, a károk jó részét az autósok fizetik

Az elmúlt hetekben ismét megnőtt a vadbalesetekről beszámoló hírek száma, ami összefügésben áll az állatok párzási időszakban megváltozó viselkedésével. A károk megelőzése érdekében ebben az időszakban mindenképpen indokolt a fokozott elővigyázatosság. A bekövetkező vadbalesetek kárainak megtérítésében pedig a teljes körű casco, illetve a vadkárra kötött kiegészítő biztosítás segítheti a pórul járt autósokat – figyelmeztetett a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége (FBAMSZ).

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elképesztőt nyilatkozott Kylian Mbappé: &quot;a gyerekemnek sose mondanám, hogy focizni kezdjen...&quot;

Elképesztőt nyilatkozott Kylian Mbappé: &quot;a gyerekemnek sose mondanám, hogy focizni kezdjen...&quot;

Kylian Mbappé őszintén beszélt a labdarúgás árnyoldalairól, kijelentve, hogy ha nem lenne szenvedélye a sport iránt, már régen megundorodott volna a futball világától.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'What's with Russia violating Polish airspace?' - Trump reacts to Moscow drone incursion on Nato ally

'What's with Russia violating Polish airspace?' - Trump reacts to Moscow drone incursion on Nato ally

Meanwhile, Polish Prime Minister Donald Tusk warns his country is at its closest to open conflict since World War Two.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 10. 18:26
Termálvíz után kutattak Algyőn, aztán feltört az olaj – immár 60 éves a kitermelés
2025. szeptember 10. 15:50
Az infláció miatt maradt a kamatszigor
×
×
×
×