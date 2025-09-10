Csökkentek a járatkésések, de nagy változások vannak Magyarországon is

Az Eurocontrol jelentése szerint jelentősen javult az európai nemzeti léginavigációs szolgáltatók teljesítménye az idei nyári csúcsidőszakban. Az airportal.hu azt írja, június elejétől augusztus végéig összesen 3 millió 231 ezer, átlagosan napi 35 122 járat közlekedett a légtérben, amely a tavalyi azonos időszak forgalmát három, míg a járvány előtti, 2019-es év nyaráét egy százalékkal haladta meg.

A légiforgalom áramlásszervezésével összefüggő, útvonalon regisztrált késések 27 százalékkal csökkentek a tavalyi azonos időszakhoz képest, járatonként átlagosan 3,9 percre. Ezen belül jelentősen, 37 százalékkal csökkent az időjárás miatti átlagos késés, a léginavigációs szolgálatok kapacitása és a légiforgalmi irányító szakemberek rendelkezésre állása miatti késéseket pedig 25-25 százalékkal sikerült visszaszorítani

A járatok 71 százaléka érkezett menetrendhez képest 15 percen belül, ami 6,5 százalékpontos javulás tavalyhoz képest,

bár még mindig 1,5 százalékponttal elmarad a 2019-es szinttől.

A forgalom növekedése ugyanakkor nem egyenletesen oszlott el az országok között, az északnyugati-délkeleti forgalmi tengelyen (ahol hazánk is fekszik) jelentősen meghaladta az átlagot a forgalom bővülése. Ennek oka részben az ukrán légtér 2022 februárja óta tartó zárva tartása, amely miatt 20 százalékkal csökkent a rendelkezésre álló légtér mérete, így az érintett járatoknak kerülniük kell.

A javulás az európai hálózatirányító (Eurocontrol Network Manager), az országok légiforgalmi irányító szolgálatai, a repülőterek és a légitársaságok közötti, a tervezés és a koordináció területén alkalmazott szorosabb együttműködésnek és a bevezetett egységes folyamatoknak is köszönhető a jelentés szerint.

A járatonkénti 3,9 perces, átlagos késés ugyanakkor még mindig jelentősen meghaladja a kitűzött fél perces célértéket, és negatív hatással van az utasok mellett a légitársaságok teljesítményére is. Ennek fő oka továbbra is a strukturális kapacitáshiány, amelyet főként a légiforgalmi irányítók elégtelen száma okoz egyes országok szolgáltatóinál. Emellett szükség van a légterek szerkezetének javítására, valamint a technológiai modernizáció felgyorsítására.