Elemző: a forint árfolyamára is hatással lehet, hogy mi hangzik el csütörtökön

Az elmúlt napokban tartotta magát a forint, az árfolyamban nem voltak nagyobb kilengések, jelenleg a 395-ös szint körül ingadozik az euró jegyzése. A következő napokban a dollár árfolyamának alakulása hathat a hazai fizetőeszköz árfolyamára – mondta a Portfolio elemzője. Beke Károly arra is felhívta a figyelmet, hogy csütörtökön kezdődik itthon a 63. Közgazdász Vándorgyűlés, amelyen Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke és Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter is felszólal, az itt elhangzottak is hatással lehetnek a forint árfolyamának alakulására.

„Igazán nagy kilengések nem jellemzik mostanában a forintot, ami már hónapok óta elmondható” – mondta az elemző az InfoRádióban. Hozzátette, az elmúlt napokban a 395-ös szintet kerülgette az euró árfolyama. A szakértő szerint

a kedd reggeli erősödés után főként az euró-dollár árfolyam, illetve a nemzetközi hangulat az, ami meghatározza a magyar fizetőeszköz jegyzését.

Beke Károly kijelentette, a befektetők több dolgot is szemmel tartanak: az orosz–ukrán háború híreit, a vámháborús bejelentéseket, valamint két hét múlva jön a Fed kamatdöntő ülése is, melyen a szakértő szerint szinte biztosra vehető, hogy az amerikai jegybank kamatot fog csökkenteni.

A Portfolio elemzője úgy véli, a kérdés a kamatcsökkentéssel kapcsolatban az, hogy milyen mértékben valósul majd meg és milyen kilátásokat vázol majd fel a jegybank döntéshozói testülete.

A magyar gazdaság szempontjából szerinte most az a lényeges, hogy a csütörtökön kezdődő 63. Közgazdász Vándorgyűlésen mit mond majd Varga Mihály jegybankelnök és Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter. Hangsúlyozta: az ő szavaik bármilyen irányba megmozgathatják a forintot, azt azonban egyelőre nem tudni, milyen bejelentéseket készülnek tenni.