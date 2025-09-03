ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.52
usd:
337.5
bux:
103127.6
2025. szeptember 3. szerda Hilda
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Hungarian forint in a magnifying glass a business background
Nyitókép: johan10/Getty Images

Elemző: a forint árfolyamára is hatással lehet, hogy mi hangzik el csütörtökön

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó

A Portfolio elemzője, Beke Károly az InfoRádióban kiemelte: érdemes figyelni a dollár-euró árfolyamot, a háborús híreket, valamint a nemzetközi és hazai pénzügyi bejelentéseket is.

Az elmúlt napokban tartotta magát a forint, az árfolyamban nem voltak nagyobb kilengések, jelenleg a 395-ös szint körül ingadozik az euró jegyzése. A következő napokban a dollár árfolyamának alakulása hathat a hazai fizetőeszköz árfolyamára – mondta a Portfolio elemzője. Beke Károly arra is felhívta a figyelmet, hogy csütörtökön kezdődik itthon a 63. Közgazdász Vándorgyűlés, amelyen Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke és Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter is felszólal, az itt elhangzottak is hatással lehetnek a forint árfolyamának alakulására.

„Igazán nagy kilengések nem jellemzik mostanában a forintot, ami már hónapok óta elmondható” – mondta az elemző az InfoRádióban. Hozzátette, az elmúlt napokban a 395-ös szintet kerülgette az euró árfolyama. A szakértő szerint

a kedd reggeli erősödés után főként az euró-dollár árfolyam, illetve a nemzetközi hangulat az, ami meghatározza a magyar fizetőeszköz jegyzését.

Beke Károly kijelentette, a befektetők több dolgot is szemmel tartanak: az orosz–ukrán háború híreit, a vámháborús bejelentéseket, valamint két hét múlva jön a Fed kamatdöntő ülése is, melyen a szakértő szerint szinte biztosra vehető, hogy az amerikai jegybank kamatot fog csökkenteni.

A Portfolio elemzője úgy véli, a kérdés a kamatcsökkentéssel kapcsolatban az, hogy milyen mértékben valósul majd meg és milyen kilátásokat vázol majd fel a jegybank döntéshozói testülete.

A magyar gazdaság szempontjából szerinte most az a lényeges, hogy a csütörtökön kezdődő 63. Közgazdász Vándorgyűlésen mit mond majd Varga Mihály jegybankelnök és Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter. Hangsúlyozta: az ő szavaik bármilyen irányba megmozgathatják a forintot, azt azonban egyelőre nem tudni, milyen bejelentéseket készülnek tenni.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Gazdaság    Elemző: a forint árfolyamára is hatással lehet, hogy mi hangzik el csütörtökön

gazdaság

forint

euró

dollár

árfolyam

elemző

beke károly

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Salát Gergely a győzelem napi parádéról: Kína jelezte a világnak, hogy nem érdemes vele „kukoricázni”

Salát Gergely a győzelem napi parádéról: Kína jelezte a világnak, hogy nem érdemes vele „kukoricázni”

A politikai vezetés elkötelezte magát, hogy propagálni kell Kína második világháborús szerepvállalását – mondta az InfoRádióban a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója. A sinológus szerint Kína üzent grandiózus fegyverarzenálja bemutatásával.
 

Kína eddigi legnagyobb katonai parádéjával üzent a Nyugatnak

Nem vicc: az örök életről beszélgetett Putyin, Hszi Csin-ping és Kim Dzsongun

Szijjártó Péter: jó kínai–amerikai viszonyban vagyunk érdekeltek

VIDEÓ
Elstartolt az Otthon Start program, itt vannak a részletek. Panyi Miklós, Inforádió, Aréna
Mi lesz az ELTE útja az európai egyetemi elitbe? Darázs Lénárd, Inforádió, Aréna
Német válaszutak: a menekültkérdéstől a sorkatonaságig. Prőhle Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.04. csütörtök, 18:00
Salát Gergely
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Csak a Dow maradt ki az emelkedésből

Csak a Dow maradt ki az emelkedésből

Izgalmas napokat élünk a tőzsdéken, elsősorban az amerikai kamatpálya várható alakulásával kapcsolatos friss fejlemények rángatják a piacokat. Ezzel kapcsolatban ma is jön fontos információ, amit közelről figyelnek majd a befektetők: este érkezik a Fed Bézs könyve adhat további támpontot a szeptemberi kamatdöntéssel kapcsolatban. Ami a részvénypiaci folyamatokat illeti: az ázsiai tőzsdéken rossz hangulatú kereskedést láthattunk, Európában pedig az emelkedésé a főszerep. A magyar tőzsdén ma is akadnak izgalmak, folytatódik ugyanis a rali az Amixa Holdings részvényénél. Amerikában is vannak jó sztorik: egy új bírósági döntés értelmében a Google megtarthatja Chrome böngészőjét. A befektetők kitörő lelkesedéssel fogadták a meglepő hírt, már közel 9 százalékos pluszban van az árfolyam.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Világjárvány a fejünkben: soha nem látott számokat közölt a WHO

Világjárvány a fejünkben: soha nem látott számokat közölt a WHO

A WHO új jelentése szerint több mint egymilliárd ember él mentális egészségügyi problémákkal világszerte, ami hatalmas emberi és gazdasági terhet jelent.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
At least 15 dead after Lisbon funicular derails and hits building

At least 15 dead after Lisbon funicular derails and hits building

Another 18 were injured when Lisbon's Gloria funicular cable railway derailed and crashed, emergency services said.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 3. 20:26
Új rekord: rengeteg hitelt vesznek fel a magyarok, ráadásul a drágábbat
2025. szeptember 3. 17:03
Megvan a leváltott SAP-vezér utódja
×
×
×
×