ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
394.97
usd:
337.31
bux:
103404.04
2025. szeptember 1. hétfő Egon, Egyed
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Mother and little girl daughter shopping in the supermarket
Nyitókép: PixelsEffect/Getty Images

Stabilan bővül a kiskereskedelmi forgalom

Infostart

A kormányzati intézkedésekkel a családoknál maradó több százmilliárd forint jelentősen élénkítheti a kiskereskedelmi forgalmat, amely már 2025 első félévében is stabil növekedést mutatott.

Az egy évvel korábbi adathoz képest idén júniusra emelkedett a kiskereskedelmi forgalom, éves alapon három százalékos növekedést mért a KSH – írta meg az Economx. Ennek két fő hajtóereje az élelmiszer-kiskereskedelem, illetve a non-food termékek értékesítése volt, de az üzemanyag-eladások is nőttek.

A nyári szezonban slágerterméknek számítottak a jégkrémek, a sörök, üdítők és az ásványvizek is – összegezte Fodor Attila, a CBA kommunikációs igazgatója. Az országos átlagot meghaladta a forgalom egyes üdülőövezetek üzleteiben – tette hozzá Kozák Tamás, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára.

A kiskereskedelmi forgalom 2025 első félévében 3,1 százalékkal meghaladta a 2024 első félévében mért forgalmat.

Gerlaki Bence, az NGM adóügyekért, fogyasztóvédelemért, és kereskedelemért felelős államtitkára szerint ez a növekedés folytatódhat, mivel a nemrégiben bejelentett kormányzati intézkedések több pénzt hagyhatnak a családok zsebében. A családi adókedvezmény emelése, a háromgyermekes édesanyák SZJA-mentessége, illetve a nyugdíjasok élelmiszer-utalványa is élénkíthetik a fogyasztást – tette hozzá az államtitkár.

Ezen intézkedések hatására már 2025-ben is 285 milliárd forinttal több maradhat a családok zsebében, az ebből a kiskereskedelemben lecsapódó összeg 2025 negyedik negyedévében akár 0,5 százalékponttal növelheti a forgalmat. 2026-ra a családoknál maradó többletösszeg már 690 milliárd forintra nő várhatóan.

Kezdőlap    Gazdaság    Stabilan bővül a kiskereskedelmi forgalom

gazdaság

kiskereskedelem

növekedés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértők az Otthon Start Programról: két fő körülményen múlhat, hogy melyik bankot választják az érdeklődők

Szakértők az Otthon Start Programról: két fő körülményen múlhat, hogy melyik bankot választják az érdeklődők

Nagy verseny van a bankok között, hogy minél több Otthon Start lakáshiteles ügyfelük legyen. A konstrukció szabályain persze nem tudnak változtatni, de van mozgásterük a jó ajánlatokhoz – erről beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában Ginzer Ildikó, az MBH Bank standard kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese és Florova Anna, az OTP Bank lakossági hitelezési területének vezetője, ügyvezető igazgató.
 

Otthon Start Program: sorra jönnek a bankok ajánlatai, van, ahol jobb a kamat a vártnál is

Orbán Viktor: elindult, startolj rá!

Már látszik, hol épülhetnek új lakások az Otthon Start hatására

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Otthon Start: A bankok gyors ügyintézést ígérnek. Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
A 403. billentyű – és ami előtte volt, meg ami utána jön. Presser Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.01. hétfő, 18:00
Prőhle Gergely
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet programigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ezekkel a befektetésekkel lehetett idén a legtöbbet keresni, és a legnagyobbat bukni a tőzsdén

Ezekkel a befektetésekkel lehetett idén a legtöbbet keresni, és a legnagyobbat bukni a tőzsdén

Eseménydús évet élnek át a tőkepiacok, amit azért Donald Trump elnöki székbe való visszatérése valamilyen szinten előre determinált. Az alapvetően turbulens környezet viszont számos jó lehetőséget kinyitott, és ha végignézünk a fontosabb tőkepiaci eszközök árfolyamán, akkor azt látjuk, hogy számos mainstream eszközzel szépen lehetett idén keresni. Nagyot raliztak az európai piacok, de az alulteljesítés ellenére szépen visszajöttek az amerikai tőzsdék, miközben a nemesfémek szárnyaltak, és persze egyedi részvénysztorikból is bőven akadt, akár a magyar tőzsdén is.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elárulta a Revolut, mikor állíthatják vissza teljesen a kriptószolgáltatásokat Magyarországon

Elárulta a Revolut, mikor állíthatják vissza teljesen a kriptószolgáltatásokat Magyarországon

A szolgáltató szűkszavúan nyilatkozott az SZTFH-val folytatott egyeztetésekről is.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
More than 800 killed in Afghanistan quake, UN agency says, as rescue efforts continue

More than 800 killed in Afghanistan quake, UN agency says, as rescue efforts continue

The 6.0 magnitude quake has injured at least 2,000 people, many in mountainous and remote areas.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 1. 15:42
Valuták a konditeremben – miért lehet veszélyes a túl gyors eurócsatlakozás?
2025. szeptember 1. 11:58
Rossz hír a kutakról
×
×
×
×