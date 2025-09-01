Használtautó.hu: a tavalyi évhez képest több új autó talált gazdára

A Carinfo augusztusi összesítése szerint ugyan mintegy 20 százalékkal kevesebb új személygépjármű állt forgalomba, mint júliusban, de a tavalyi számokat így is sikerült meghaladni: az elmúlt hónapban 8649 új autó került az utakra, 6,6 százalékkal több, mint egy éve.

Az év első nyolc hónapjában is növekedést mértek: az idén 85 562 új személyautót vettek át, 7 százalékkal többet, mint tavaly nyár végéig, 2023-hoz képest pedig még nagyobb, közel 16 százalékos az ugrás - tájékoztattak.

A kishaszongépjárművek esetében minimális növekedés volt látható júliushoz képest: 56-tal több, 1767 került forgalomba, viszont 2024 augusztusához mérten itt is látványos, 10,1 százalékos ugrás figyelhető meg.

Buszból 24-et, míg nagyhaszongépjárműből 380-at engedtek az utakra, előbbieknél ez havi és éves összehasonlításban is visszaesést jelent (17,2 és 50 százalékosat), és motorokból is 25 százalékkal kevesebbet, 655-öt engedélyeztek.