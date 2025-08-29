Még be is perelik Ukrajnát

A brit Enwell Energy választott bírósági eljárást kezdeményezett Ukrajna ellen a három szénhidrogén-mezője engedélyeinek felfüggesztése miatt - írja a vg.hu a The Odessa Journalre hivatkozva.

Az eljárást a Beruházási Viták Rendezésének Nemzetközi Központjánál regisztrálták.

A vállalat megjegyzi: a választott bírósági eljárás Ukrajna által 2022 decembere óta vele szemben hozott számos kedvezőtlen intézkedést követ, amelyek közül a legjelentősebb a gáz- és kondenzátumkutatási és -kitermelési engedélyek felfüggesztése volt.

Az Enwell Energy hangsúlyozza, megpróbálta békés úton rendezni a vitát. A vállalat azt állítja, hogy Ukrajna intézkedései megsértették a megállapodás szerinti kötelezettségeit és a vállalat jogait.