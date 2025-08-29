ARÉNA
2025. augusztus 29. péntek
Nyitókép: Pixabay

Még be is perelik Ukrajnát

Infostart

Egy hatalmas brit energiacég azt állítja, próbálta békésen rendezni a vitát a megtámadott állammal, de nem sikerült.

A brit Enwell Energy választott bírósági eljárást kezdeményezett Ukrajna ellen a három szénhidrogén-mezője engedélyeinek felfüggesztése miatt - írja a vg.hu a The Odessa Journalre hivatkozva.

Az eljárást a Beruházási Viták Rendezésének Nemzetközi Központjánál regisztrálták.

A vállalat megjegyzi: a választott bírósági eljárás Ukrajna által 2022 decembere óta vele szemben hozott számos kedvezőtlen intézkedést követ, amelyek közül a legjelentősebb a gáz- és kondenzátumkutatási és -kitermelési engedélyek felfüggesztése volt.

Az Enwell Energy hangsúlyozza, megpróbálta békés úton rendezni a vitát. A vállalat azt állítja, hogy Ukrajna intézkedései megsértették a megállapodás szerinti kötelezettségeit és a vállalat jogait.

Thai court removes PM over leaked phone call with Cambodian leader

Thai court removes PM over leaked phone call with Cambodian leader

Court rules Paetongtarn Shinawatra breached ethics in call where she called Hun Sen "uncle" shortly before border conflict.

