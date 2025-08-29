A 4iG csoport tagjává vált a PR-Telecom

A 4iG Nyrt. leányvállalata, a 4iG Távközlési Holding Zrt. 2024 júliusában adásvételi szerződést kötött a jelentős regionális lefedettséggel rendelkező PR-Telecom Zrt. megvásárlására.

A Gazdasági Versenyhivatal a tranzakcióhoz szigorú feltételek mellett, idén júliusban adta meg a jóváhagyását. A jogi és pénzügyi zárási feltételek teljesítését követően az ügylet a mai napon lezárult, így a PR-Telecom Zrt. 100 százalékban a 4iG Távközlési Holding tulajdonába került.

Az akvizícióval a 4iG Csoport tovább erősíti meghatározó szerepét a hazai távközlési szektorban, bővítve ügyfélkörét és infrastruktúráját.

A tulajdonosváltás a PR-Telecom Zrt. által nyújtott szolgáltatások folyamatosságát nem befolyásolja, az előfizetők továbbra is változatlan formában vehetik igénybe a társaság szolgáltatásait.

A Budapesti Értéktőzsde honlapján közzétett közlemény szerint lezárult a PR-Telecom Zrt. megvásárlására vonatkozó tranzakció, amelynek eredményeként a 4iG Távközlési Holding Zrt. megszerezte a regionális távközlési szolgáltató 100 százalékos tulajdonrészét.

A több mint 25 éves múlttal rendelkező, magyar tulajdonú PR-Telecom Zrt. hálózata 10 vármegyében, közel 200 településen 236 ezer háztartást ér el, a vállalat több mint 50 ezer előfizetőt szolgál ki vezetékes - televízió, internet és telefon - szolgáltatásaival. Az akvizícióval a 4iG Csoport saját tulajdonú vezetékes infrastruktúrája jelentősen bővült: a tranzakció révén közel 3800 kilométer hálózattal, ezen belül mintegy 1000 kilométernyi optikai felhordó- és 800 kilométernyi optikai lefedő hálózati szakasz került a társaság tulajdonába.

A felvásárlás lehetővé teszi, hogy a Cégcsoport egyes szolgáltatási területeken kiváltsa az idő- és forrásigényes hálózatbővítési beruházásokat, miközben tovább erősíti meghatározó pozícióját a vezetékes szolgáltatási szegmensben. Az akvizíció a későbbiek során lehetőséget teremt olyan konvergens, vezetékes és mobil előfizetéseket kombináló csomagok bevezetésére is, amelyek egyesítik a vezetékes és mobil előfizetéseket, biztosítva a PR-Telecom ügyfelei számára a magas színvonalú, széleskörű szolgáltatásválasztékot.

A PR-Telecom Zrt. korábbi tulajdonosai a jövőben is részt vesznek a társaság irányításában. A vezérigazgatói feladatokat Szunyoghné Fojt Marina látja el, míg az operatív igazgató Fojt Zoltán marad.