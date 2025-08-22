Varga Mihály elárulta, a globális válságok után most mire van szükség

Az MNB elnöke szerint a nemzeti bankok feladata most az, hogy megőrizzék az óvatos monetáris politikát, miközben fenntartják a pénzügyi stabilitást. Emlékeztetett: a nemzetközi környezet továbbra is bizonytalan, a vámbejelentéseken túl az orosz–ukrán háború fejleményei is befolyásolják a globális befektetői hangulatot, a nemzetközi pénzügyi piacok pedig érzékenyek a beérkező hírekre.

Varga Mihály a jelenlegi környezetben a piaci stabilitás fenntartásához nemzetközi viszonylatban is elengedhetetlennek nevezte a fegyelmezett monetáris politikát. Tekintettel arra, hogy az inflációs kockázatok továbbra is felfelé mutatnak, az MNB is különös hangsúlyt helyez az óvatos és türelmes monetáris politikára, valamint az inflációs várakozások horgonyzására, ami az árstabilitás elérésének egyik mozgatórugója – írták.

A jegybankelnök a közlemény szerint a bizonytalan időkben fontosnak tekinti, hogy az adósságfinanszírozásban az államok saját forrásokra támaszkodjanak. Az MNB ennek szellemében indította újtára a Minősített vállalati hitel konstrukcióját is, amely belföldi forrásokból, kedvezményes és gyors hitelt jelent majd a beruházni vágyó kisvállalkozásoknak.

A magyar–amerikai pénzügyi kapcsolatokról szólva Varga Mihály kiemelte: az MNB legutóbbi adatai alapján az amerikai tőkebefektetés-állomány Magyarországon már megközelítette a 10 milliárd eurót, ezzel az Egyesült Államok a harmadik helyet foglalja el a legjelentősebb külföldi befektető országok sorában. Az MNB elnöke arra törekszik, hogy a nemzetközi monetáris politikai együttműködések között az amerikai Feddel is szorosabbra fűzze a kapcsolatot – áll a közleményben.