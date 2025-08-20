ARÉNA
2025. augusztus 20. szerda István
woman hand take out forint banknotes from atm
Nyitókép: dobok/Getty Images

15-20 ezer forintot is spórolhatnának az átlagos banki ügyfelek és a nyugdíjasok

Infostart

A Magyar Nemzeti Bank és a Magyar Bankszövetség között létrejött megállapodás alapján az MNB ezentúl negyedévente publikálja a lakosság számára elérhető összes számlacsomag éves díját. A számlacsomagok és a kapcsolódó szolgáltatások esetében akár tízszeres különbségek is lehetnek az azonos fizetési szokásokkal rendelkező ügyfelek éves pénzforgalmi költségei között.

A számlacsomagok éves pénzforgalmi költségeit az MNB 7 ügyféltípusra számítja ki, így mindenki megtalálhatja a fizetési szokásaihoz leginkább hasonlító profilt és a számára elérhető számlacsomagokat költség szerint növekvő sorrendben. A publikáció tartalmazza az összes hazai bank jelenleg forgalmazott szolgáltatáscsomagját, így az ügyfelek minden fizetési szokás esetén több, mint 60 számlacsomag közül választhatnak.

Az ügyfelek jelentős része még mindig drága számlacsomagot használ,

pedig minden ügyféltípusnál elérhető már évi néhány ezer forintos költséggel használható teljes értékű számlacsomag, ami minden lényeges szolgáltatást tartalmaz. Ezen felül az MNB és a Bankszövetség megállapodása szerint mindenki számára elérhető ingyenesen alapszámla addig, amíg az infláció szintje három egymást követő hónapban 4 százalék alá nem csökken. Az alapszámla minden lényeges pénzforgalmi szolgáltatást tartalmaz.

A Portfolio azt írja, hogy sokan azért nem váltanak, mert bonyolult a tájékoztatás és átláthatatlan a banki árazási struktúra, ezért a banki ügyfelek jó része nincs tisztában a fizetett díjakkal, illetve a jelentős különbségekkel a számlacsomagok költségei között.

A magyar lakossági pénzforgalmi költségek nemzetközi összehasonlításban is magasak, ráadásul a hazai bankok az előző években rendszeresen és nagymértékben emelték sok számlacsomag díjait. Az összes fizetett díjat figyelembe véve jelentős,

akár tízszeres, több tízezer forintos különbségek is vannak az azonos fizetési szokásokkal rendelkező ügyfelek pénzforgalmi költségei között.

A lakossági pénzforgalmi bevételek 51 százaléka közvetlenül a tranzakciókhoz kapcsolódik, ezért a gyakoribb használattal és a nagyobb tranzakciós értékkel az ügyfelek költségei automatikusan, banki díjemelés nélkül is emelkednek.

Érdemes használni az MNB Bankszámlaválasztó Kalkulátorát, ahol kiderül, hogy adott ügyfélnek melyik a legoptimálisabb és legolcsóbb bankszámlacsomag.

