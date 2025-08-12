Megduplázta árbevételét a Waberer’s csoport

Közleményük szerint a komplex logisztikai és biztosítási szolgáltatásokat nyújtó vállalat konszolidált árbevétele az első hat hónapban 3,6 százalékkal 397,4 millióra emelkedett, a legfontosabb eredménymutató, az EBIT pedig 29 millió eurót ért el, ami 51 százalékos bővülés az előző év azonos időszakához viszonyítva.

Az EBITDA (kamat- és adófizetés, valamint értékcsökkenési leírás előtti eredmény) a második negyedévben 32,7 millió euróra, az első fél év végére 58,3 millió euróra nőtt, ami 30,0, illetve 23,4 százalékos növekedésnek felel meg.

A nettó eredmény (nem realizált devizahatások nélkül) 155 százalékkal, 12,2 millió euróra ugrott a második negyedévben, míg a január és június közötti időszakban 17,8 milliót ért el, ami 136,6 százalékos éves bővülés.

A logisztikai szegmens EBIT mutatója az április és június közötti időszakban 6 százalékkal 7,1 millió euróra, az első fél évben 16 százalékkal 8,5 millió euróra csökkent, míg az árbevétel a második negyedévben 3 százalékkal 164 millió euróra, az első fél évben 7 százalékkal 320 millió euróra esett, amit döntően a lengyelországi leányvállalatnál (LINK) végrehajtott flottacsökkenéssel valamint az in-house logisztika szegmens átrendeződő ügyfélportfóliójával magyaráztak a jelentésben. Ezt ellensúlyozta a hulladékszállításból, valamint a harmadikfeles raktárfejlesztési tevékenységből származó árbevétel bővülése.

A biztosítási szegmens látványosan bővülő bevételi és EBIT számaiban már érezhetők a Magyar Posta Biztosító, illetve a Magyar Posta Életbiztosító felvásárlásából származó szinergia hatások. A szegmens árbevétele a második negyedévben meghaladta a 39 millió eurót, az első fél évben pedig 77,6 millió eurót tett ki. Éves összevetésben előbbi 92 százalékos, utóbbi 89 százalékos növekedés. Az üzletág második negyedéves EBIT-je megközelítette a 11 millió eurót, így 238 százalékos emelkedést ért el. A 20,6 millió eurós féléves EBIT pedig 124 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbi szintet.

A közlemény idézi Barna Zsoltot, a Waberer’s International elnök-vezérigazgatóját, aki elmondta, hogy a Waberer’s 2023-ban meghirdetett, diverzifikációt erősítő stratégiájának eredményeit tükrözik az első féléves eredmények, és ennek fényében tarthatóak az idei évre kitűzött célok.

A várakozások szerint 2025-ben az egész évre vetített EBIT meghaladja majd az 50 millió eurót.

A vállalat 2031-ben már 1,7 milliárd eurót meghaladó árbevétellel, valamint 100 millió euró feletti EBIT-tel számol.

A Waberer's International Nyrt. részvényeivel a BÉT prémium kategóriájában kereskednek. Az elmúlt egy évben a legmagasabb árfolyama 5420 forint, a legalacsonyabb 3550 forint volt. A pénzügyi eredmény keddi publikálása után a részvényt 5080 forinton jegyezték, 0,4 százalékkal a hétfői záróára alatt.