ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.23
usd:
338.83
bux:
103995.03
2025. augusztus 12. kedd Klára
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Waberer's

Megduplázta árbevételét a Waberer’s csoport

Infostart

A Waberer's csoport árbevétele a második negyedévben 7,2 százalékkal 203 millió euróra növekedett, míg a kamat- és adófizetés előtti jövedelem (EBIT) a vizsgált időszakban 18 millió eurót ért el, ami éves szinten 68 százalékos bővülés – tette közzé a vállalat a második negyedéves és féléves pénzügyi eredményeit a Budapesti Értéktőzsde honlapján.

Közleményük szerint a komplex logisztikai és biztosítási szolgáltatásokat nyújtó vállalat konszolidált árbevétele az első hat hónapban 3,6 százalékkal 397,4 millióra emelkedett, a legfontosabb eredménymutató, az EBIT pedig 29 millió eurót ért el, ami 51 százalékos bővülés az előző év azonos időszakához viszonyítva.

Az EBITDA (kamat- és adófizetés, valamint értékcsökkenési leírás előtti eredmény) a második negyedévben 32,7 millió euróra, az első fél év végére 58,3 millió euróra nőtt, ami 30,0, illetve 23,4 százalékos növekedésnek felel meg.

A nettó eredmény (nem realizált devizahatások nélkül) 155 százalékkal, 12,2 millió euróra ugrott a második negyedévben, míg a január és június közötti időszakban 17,8 milliót ért el, ami 136,6 százalékos éves bővülés.

A logisztikai szegmens EBIT mutatója az április és június közötti időszakban 6 százalékkal 7,1 millió euróra, az első fél évben 16 százalékkal 8,5 millió euróra csökkent, míg az árbevétel a második negyedévben 3 százalékkal 164 millió euróra, az első fél évben 7 százalékkal 320 millió euróra esett, amit döntően a lengyelországi leányvállalatnál (LINK) végrehajtott flottacsökkenéssel valamint az in-house logisztika szegmens átrendeződő ügyfélportfóliójával magyaráztak a jelentésben. Ezt ellensúlyozta a hulladékszállításból, valamint a harmadikfeles raktárfejlesztési tevékenységből származó árbevétel bővülése.

A biztosítási szegmens látványosan bővülő bevételi és EBIT számaiban már érezhetők a Magyar Posta Biztosító, illetve a Magyar Posta Életbiztosító felvásárlásából származó szinergia hatások. A szegmens árbevétele a második negyedévben meghaladta a 39 millió eurót, az első fél évben pedig 77,6 millió eurót tett ki. Éves összevetésben előbbi 92 százalékos, utóbbi 89 százalékos növekedés. Az üzletág második negyedéves EBIT-je megközelítette a 11 millió eurót, így 238 százalékos emelkedést ért el. A 20,6 millió eurós féléves EBIT pedig 124 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbi szintet.

A közlemény idézi Barna Zsoltot, a Waberer’s International elnök-vezérigazgatóját, aki elmondta, hogy a Waberer’s 2023-ban meghirdetett, diverzifikációt erősítő stratégiájának eredményeit tükrözik az első féléves eredmények, és ennek fényében tarthatóak az idei évre kitűzött célok.

A várakozások szerint 2025-ben az egész évre vetített EBIT meghaladja majd az 50 millió eurót.

A vállalat 2031-ben már 1,7 milliárd eurót meghaladó árbevétellel, valamint 100 millió euró feletti EBIT-tel számol.

A Waberer's International Nyrt. részvényeivel a BÉT prémium kategóriájában kereskednek. Az elmúlt egy évben a legmagasabb árfolyama 5420 forint, a legalacsonyabb 3550 forint volt. A pénzügyi eredmény keddi publikálása után a részvényt 5080 forinton jegyezték, 0,4 százalékkal a hétfői záróára alatt.

Kezdőlap    Gazdaság    Megduplázta árbevételét a Waberer’s csoport

jövedelem

bét

nyereség

logisztika

árbevétel

waberers

barna zsolt

ebitda

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ukrajna-csúcs: a NATO-főtitkárral is szembemegy Berlin

Ukrajna-csúcs: a NATO-főtitkárral is szembemegy Berlin
A ZDF televíziónak adott interjúban összegezte az amerikai és az orosz elnök pénteki csúcstalálkozójával kapcsolatos német, egyben európai elvárásokat Johann Wadephul külügyminiszter. Üdvözölte, hogy Donald Trump és Vlagyimir Putyin tárgyal egymással, azt ugyanakkor megerősítette, hogy Berlin szerint a találkozó nem vezethet ukrán területekről való lemondáshoz.
 

„Óceánparti ingatlanok” – Donald Trump: Ukrajna területe aligha marad ugyanaz

Orbán Viktor megindokolta, miért nem írta alá az uniós Ukrajna-nyilatkozatot

Volodimir Zelenszkij kész lehet engedni – sajtóértesülés

Donald Trump nagyon elgondolkodott Orbán Viktor néhány mondatán

Lecsaptak az ellenőrök a nyaralók körében kedvelt helyeken

Lecsaptak az ellenőrök a nyaralók körében kedvelt helyeken

Kedvező tapasztalatokkal zárult a nyári szezonális ellenőrzés első szakasza. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) koordinálásával a kormányhivatalok és a Nébih szakemberei több mint 160 ellenőrzést tartottak - jelentette be keddi közleményében az Agrárminisztérium (AM).
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Kit kényszeríthet tűzszünetre Donald Trump? Deák András György, Inforádió, Aréna
Otthon Start program: egy visszautasíthatatlan ajánlat? Panyi Miklós, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.12. kedd, 18:00
Kaiser Ferenc
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Beszakadt az ukrán frontvonal, pénteken találkozik Trump és Putyin - Háborús híreink kedden

Beszakadt az ukrán frontvonal, pénteken találkozik Trump és Putyin - Háborús híreink kedden

Egyre több beszámoló jelenik meg arról, hogy az orosz erők Pokrovszktól északra több kilométer mélyen behatoltak az ukrán védelmi vonalakba, reálissá téve azt a forgatókönyvet, hogy nyugatról is elkezdik szorongatni a Kramatorszk-Szlavjanszk tengelyt. Pénteken Alaszkában találkozik Donald Trump és Vlagyimir Putyin. Az európai vezetők igyekeznek meggyőzni az amerikai elnököt, hogy ne dőljön be orosz kollégája ígéreteinek. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nagy szavak a Fradi vezetőedzőjétől: ez kéne a továbbjutáshoz Keane szerint, nagy a tét

Nagy szavak a Fradi vezetőedzőjétől: ez kéne a továbbjutáshoz Keane szerint, nagy a tét

Robbie Keane elárulta, szerinte mi kell a továbbjutáshoz, amit a Fradi ma este akar kiharcolni hazai pályán.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Ukraine's borders must not be changed by force, EU leaders say

Ukraine's borders must not be changed by force, EU leaders say

The EU says "the people of Ukraine must have the freedom to decide their future".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 12. 16:55
Sokkal könnyebb lesz belépni a netbankba
2025. augusztus 12. 13:43
A csőd szélén táncol egy fapados cég - újra
×
×
×
×