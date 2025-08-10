Garzonáron a telkek – kiderült, hol érdemes építkezni az Otthon Starttal

Szeptember elsejétől indul az Otthon Start, aminek köszönhetően a lakásvásárlások mellett az építkezés iránti érdeklődés is érezhetően fellendült. A zenga.hu megnézte, hogy a kínálatban szereplő telkek árai alapján mekkora összeggel kell számolnia annak, aki telek vásárlásában, illetve családi ház építésében gondolkodik.

Egy telek megvásárlására egy felújított garzon vagy másfél szobás lakás árát kell elkölteni, függetlenül attól, hogy Budapest külső kerületeiben vagy a megyeszékhelyek egyikén található – mondta az InfoRádióban a zenga.hu elemzési vezetője. Futó Péter felhívta a figyelmet a területenkénti jelentős eltérésekre az árakban. Aki Budapesten építkezne, a külsőbb kerületekben gondolkodhat. „A belső kerületekben foghíjtelkek találhatók, ezek kimondottan az ingatlanfejlesztők terepei, a budai oldalon pedig rendkívül drágák a családi házak építésére alkalmas telkek, így ott is sok esetben inkább egy néhány lakásos társasházat húznak fel” – ismertette a szakértő. Hozzátette, hogy

a pesti oldal külső kerületeiben 30-50 millió forint között nagyon széles az építési telkeknek a kínálata.

A portál adatai szerint kijjebb, az agglomerációban a Zsámbéki-medence környéke, illetve a pesti agglomerációnak a külső része, a keleti, déli része valamivel olcsóbb. Futó Péter rámutatott, hogy nagyon hasonlóan változnak a telekárak a megyeszékhelyeken is. „Debrecen a legdrágább, ott 75 ezer forint most az átlag négyzetméterár, míg a 40-60 ezer forintos ársávba bekerült még Győr, Veszprém, Kecskemét, Székesfehérvár, ezek a városok számítanak a legdrágábbnak a megyeszékhelyek között. Az olcsóbb városoknál már akár 10 millió forinttól lehet találni építési telkeket, községekben természetesen ennél is olcsóbbak” – sorolta a lehetőségeket az elemzési vezető.

Arra a kérdésre, hogy egy hitellel vásárolt telken lehet-e az építkezés költségeit kombinálni az Otthon Start programmal, a szakértő arra hívta fel a figyelmet, hogy aki belevág a munkálatokba, jobban jár, ha nagyobb önerővel rendelkezik, és a telket saját forrásból finanszírozza, de gyakorlatilag van arra lehetőség, hogy a földet egy másfajta hitellel vásárolják meg.