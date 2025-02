A BlackRock az elmúlt hónapokban már létrehozott egy zürichi székhelyű, kifejezetten digitális eszközökre fókuszáló leányvállalatot, az iShares Digital Assets AG-t – írja a Reuters híradása nyomán a Portfolio. Hozzáteszik, a lépés előrevetíti a vállalat hosszú távú elkötelezettségét a kriptopiac iránt.

A BlackRock úttörő szerepet játszott az Egyesült Államokban a bitcoin ETF-ek (exchange-traded products, vagyis tőzsdén forgalmazott termékek) bevezetésében, miután az amerikai értékpapír- és tőzsdefelügyelet (SEC) 2024 januárjában először engedélyezte ezeket a termékeket - írja a lap.

A vállalat fő bitcoin-alapú terméke, az IBIT nagy sikert aratott, ugyanis február 4-ig 57,5 milliárd dollárnyi nettó eszközértéket halmozott fel.

Egy bennfentes forrás úgy fogalmazott a lapnak, hogy a SEC lépése "vízválasztó volt az eszközosztály számára", ugyanis

a döntés felerősítette a kriptoiparba vetett reményeket, hogy a digitális valuták szélesebb körben integrálódhatnak a hagyományos pénzügyi rendszerbe.

A BlackRock számára stratégiai fontosságú, hogy megvesse a lábát az európai piacon, ugyanis nem mindenhol hozzáférhetők az amerikai székhelyű tőzsdei termékek. Az európai terjeszkedés lehetővé teszi a cég számára, hogy kielégítse az itteni befektetők igényeit is.

A tengerentúli kriptovaluta-piac egyelőre Donald Trump újraválasztásától és az ágazat támogatására tett ígéreteitől várja a fellendülést, ezzel párhuzamosan az európai kripto-vállalkozások új, szigorúbb szabályozással néznek szembe - írják. Az EU még 2023-ban jelentette be a Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA) rendeletet, ami jelenleg is bevezetés alatt áll, és nagyban befolyásolni fogja a piac működését.